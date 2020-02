En el día del preservativo, hoy regalarán miles para fomentar su uso

Como parte del Día Internacional del Preservativo, organizaciones que trabajan con personas con VIH regalarán hoy preservativos en 25 ciudades del país con la intención de fomentar su uso para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

"Tenemos que seguir fomentando el uso porque vemos que hay un menor uso o se da de manera incorrecta porque no paran de subir los casos de sífilis, que es un indicador que tiene que ver con el uso de preservativos", dijo Mar Lucas, directora de programas de Fundación Huésped.



Desde esa organización precisaron que en Argentina,el 98% de las infecciones de VIH fueron por vía sexual.

"A partir de las respuestas de más de 30.000 personas a las que realizamos la prueba rápida y confidencial de VIH, determinamos que sólo el 14,5% utiliza siempre el preservativo, mientras que el 65% lo usa en algunas oportunidades y el 20,5% reconoció no usarlo nunca", informó Miguel Pedrola, director científico para Latinoamérica y el Caribe.



El 70% de los embarazos en jóvenes de entre 15 y 19 años y el 80% de los que se producen en menores de 15 años no fueron planeados.



"Creemos que la gente sabe, que conoce el uso del preservativo pero hay ciertos problemas porque a veces no se usa porque dicen tener una pareja estable, que es un concepto difícil de establecer, no sabemos a qué responde", aseguró Lucas y informó que en la web huesped.org.ar se puede encontrar lugares donde se entregan preservativos gratuitos.

Una estadística que alarma es la vinculada con la sífilis. La tasa de casos reportados en varones y mujeres jóvenes y adultos se cuadriplicó entre 2013 y 2018: pasó de 11,7 a 50,4 por cada 100.000 habitantes.

"Seguro es sexy"



La organización Aids Healthcare Foundation (AHF) de Argentina lanzó la campaña "Seguro es Sexy" que tendrá en la jornada de hoy más de 35 actividades en más de 25 localidades de Córdoba, Neuquén, Formosa, Chaco, Corrientes, Río Negro, Catamarca, Chubut, La Rioja, Buenos Aires y Jujuy.

Durante los encuentros se realizarán testeos de VIH gratuitos, confidenciales, anónimos y rápidos, se entregarán preservativos de la marca Love de manera gratuita y se distribuirá información sobre prevención de ITS.



"En la ciudad de Buenos Aires se hace entrega gratuita desde el 2001 y se fue incrementando año a año. En 2019 se entregaron más de 9 millones y para este año proyectamos 10 millones y medio", dijo Fabián Portnoy, director de Salud Sexual, Sida e ITS del Ministerio de Salud porteño.



"Hay 300 bocas de distribución hospitales, centro de salud, comedores barriales, bibliotecas y el circuito de diversidad sexual. La mayoría de los preservativos no se distribuyen en el sistema sanitario", detalló.

"El Día Internacional del Condón 2020 es una excelente manera de recordar a las personas y gobiernos de todo el mundo que el VIH y las ITS siguen siendo las principales amenazas para la salud mundial, y que el uso regular y correcto del condón debe ser de máxima prioridad en la agenda de salud pública en los países", aseguró el presidente de AHF, Michael Weinstein.

Hay 1,7 millones de nuevas infecciones por VIH anualmente y más de 1 millón de nuevos casos de ITS curables todos los días, según ONUSIDA y la Organización Mundial de la Salud.