Video: salvan a una tortuga de ser devorada por un tiburón tigre

Kai Survance y su compañero Bronson Russell estaban a tres millas de la costa de Bahamas cuando detectaron una imagen que les dio escalofríos: una tortuga marina estaba a punto de ser devorada por un tiburón tigre.

"¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser!", decía uno de los muchachos cuando se dieron cuenta que la tortuga intentaba subirse a la embarcación y decidieron salvarla.

En una charla con Fox News, Survance comentó que no quería acercar la mano por temor a la mordida del escualo.

En ese momento barajaron la posibilidad de que el tiburón soltara a la tortuga, lo que terminó ocurriendo.

"Vamos a rescatar a esta tortuga y reubicarla", y sacaron a la criatura marina del agua.

"La pesca es nuestro trabajo y ahora estamos rescatando a una tortuga", comentó Survance en el video y después dejaron al animal en el mar, lejos de donde fue atacado.

"Fue algo que te sucede solo una vez en la vida (...) He pasado incontables horas en el agua. Desde que aprendí a caminar y nadar, he estado en el agua...y esta debe ser una de las cosas más locas que he visto", afirmó Survance.

La grabación, se encuentra en las cuentas de Youtube, Instagram y TikTok del pescador, se convirtió en viral y ya tiene más de 850 mil reproducciones