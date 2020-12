Video: esta perrita se hizo viral por su graciosa forma de sentarse

No hay con qué darle. Si hay algo que genera ternura y que seguro se viraliza con facilidad son los videos que incluyen a mascotas y a bebés. En este caso, la novedad del día de la fecha tiene como protagonista a una particular perrita que se sienta en un sillón sobre su cola y con las patas cruzadas.

Lo divertido del video que se hizo viral en las últimas horas es que esta perra tiene las patas tan largas que su postura se asimila a la de cualquier ser humano.

Cleo: la perrita que es furor en redes sociales

No es la primera vez que Cleo, una Silken Windhound de 18 meses de edad, sorprende a su dueña, pero sí es la primera ocasión en la que ésta la graba. Apenas unos pocos segundos bastan para enternecerse y reírse con la peculiar forma en la que la mascota se sienta en el sillón.

Entre risas, en el video se escucha que Claire, su dueña, le pregunta: “¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás sentada así?”. La perra, como si nada pasara, hace oídos sordos y sigue con lo suyo, lo cual consiste en apoyar la cabeza en uno de los almohadones y mirar a través de las ventanas de la casa.

En relación a esto, Claire dijo que "Cleo es una perra muy ‘tonta’, es extremadamente larga y delgada y siempre consigue hacerme reír, así que no me sorprendió mucho verla así sentada, pero me pareció más gracioso a medida que pasaba el tiempo”.