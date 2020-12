Pasé y miré: así ven los padres la realización de fiestas clandestinas

Como es costumbre, en épocas festivas los jóvenes deciden juntarse entre sí para salir a festejar. Este año particular no fue la excepción, a pesar de la crisis sanitaria presente. Durante esta navidad, los adolescentes debieron salir de manera "clandestina", debido a la inhabilitación de aquellas fiestas masivas que suelen efectuarse anualmente. El boom de la clandestinidad y la sensación de picardía entre los organizadores desembocó en que sean llevas a cabo una infinidad de fiestas por toda la provincia y, por ende, todo tipo de caos.

Algunos padres, sobre todo de aquellos que son menores de edad, mostraron su preocupación al respecto:

"Tengo una información, vivida en primera persona: anoche me tocó llevar y traer a dos de mis hijos y sus amigos de fiestas clandestinas, en las que al llegar veía -a unos 100mts de la casa- donde se hacía la fiesta; autos con los baúles abiertos vendiendo alcohol a los chicos (mi hijo tiene 15 años). Caí engañado, supuestamente iba a una juntada con sus amigos del club. No podía creer el movimiento de chicos menores caminando, todos con bolsas con botellas", dijo.

"A las 5 AM me llama que lo vaya a buscar porque estaba la policía echando a todos. Con mi experiencia en la noche (trabajo de DJ), esta es una gran falla del gobierno, al prohibir, impedir o poner tantas condiciones a los boliches. Se ha generado esto de fiestas clandestinas, sin control, con menores, sin seguridad. En el camino a buscarlo me crucé con 3 fiestas más también clandestinas", agregó.

Los lectores de este diario manifestaron su opinión y dijeron que existe un error por parte del Estado al no habilitar más espacios que controlen la cantidad de gente que ingresa, la seguridad y otros aspectos que darían orden y evitar caos.

Por su parte, Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales de Seguridad, expresó sus sensaciones al respecto tras lo sucedido. Ante la consulta de nuestro periodista radial, Marcelo Arce, el subsecretario dijo a MDZ Radio: "Siempre hubo fiestas clandestinas. Hay que preguntarse por la hipocresía de aquellos que arman este tipo de fiestas. Hemos llegado a muchas, pero la clandestinidad es justamente eso, algo privado"

"Lo de las fiestas clandestinas es una cuestión de conciencia personal. Ir o no ir habla de uno mismo", agregó.