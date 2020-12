Lo que dijo el padre del joven buscado por atropellar y matar a un niño de 5 años

Rubén Papadopulos se entregó el sábado por ser el dueño del auto que atropelló y mató a Isaac, el pequeño de 5 años, y que hirió de gravedad a su madre. El hombre declaró cerca de una hora ante la jueza mientras la policía busca intensamente a su hijo, Ricardo, que era quien manejaba el vehículo de la tragedia.

El hombre negó saber cuál es el paradero de su hijo, relató cómo se enteró del hecho fatal y explicó por qué no se entregó antes a pesar de saber que lo estaban buscando, según reconstruyó Infobae.

“Yo no estaba en ese auto. Yo me encontraba en mi casa cuando me llamó mi hijo para decirme que tuvo un accidente. Estaba nervioso, asustado y llorando. No le entendí bien porque la comunicación se cortó y no me pude volver a comunicar. Ese fue el último contacto que tuve”, declaró Papadopulos ante la jueza.

Y agregó: “Recibí otros llamados de familiares porque en la comunidad (gitana) las noticias corren rápido. Me asusté mucho. Salí de mi casa y fui para lo de un familiar por eso no me centraron cuando me fueron a buscar. Me quedé ahí el resto del tiempo”

El juzgado N° 62 y la fiscalía de Augusto Troncoso no tienen duda de que el que manejaba era el hijo del hombre, El joven se encuentra prófugo y buscado por distintas fuerzas de seguridad con captura a nivel nacional.

La justicia cree que está en alguna provincia del interior del país refugiado en alguna comunidad gitana.

En otro momento de su declaración, Papadopulos contó que estando en la casa de ese familiar se comunicó con su abogado, quien le recomendó que se entregará pero que tardó un día y medio en hacerlo porque estaba sumamente angustiado y no estaba en condiciones de ir a una comisaria.

En la justicia están convencidos que el retraso en entregarse forma parte de una estrategia. “El objetivo claramente era hacerle ganar tiempo al hijo para que tome la ruta y se vaya. Por eso tardó en ir a la comisaría, le dio al hijo una ventana de tiempo muy valiosa”, comentaron fuentes de la investigación.