"Fracasó el Pre Viaje": el sector turístico reclama al gobierno nacional

Luego de un difícil año en el turismo con fronteras cerradas y prohibiciones de circulación, el sector turístico buscaba recuperar fuerzas durante la temporada de verano. Para fomentar el consumo local, el gobierno lanzó el programa Pre Viaje, un programa de preventa turística que da beneficios para viajar y disfrutar de todos los destinos de Argentina durante el 2021.

Sin embargo el plan, aunque ambicioso, fue insuficiente para combatir la incertidumbre en los consumidores. De modo que no alcanzó para que los empresarios del turismo pudieran recuperarse.

Es por esto que bajo el nombre de Turismo unido, distintas agencias de viaje se han unido para reclamar ante el gobierno nacional y se movilizarán hoy, Si bien desde el ala local no participarán de ninguna marcha porque buscan "priorizar el diálogo", adhieren al pedido.

Concretamente lo que solicitan es la prórroga del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), aquel plan que lanzaron en abril como "una de las herramientas para cuidar el trabajo, garantizar la producción y amortiguar el impacto económico generado por la crisis del covid-19"

"El planteo es legítimo, la actividad no ha retomado el nivel de ventas y el nivel de consumo, de manera que si bien no participamos de la marcha, apoyamos los planteos", dijeron desde el sector turístico mendocino. Es por esto que solicitan que el ATP se continúe por 180 días más.

"La ley que se sancionó establecía la posibilidad de una prórroga por 180 días, está previsto en la ley y queda a facultad del Jefe de Gabinete ", dicen desde la Cámara de Turismo de Mendoza. "Si no hay ATP, el próximo año será una catarata de quiebres, habrá un efecto domino", insisten.

El Pre Viaje que no funcionó

Si bien reconocen que el programa Pre Viaje parecía "atractivo desde lo conceptual", ya que suponía que por cada compra hecha en el marco de este plan, el usuario recibiría el 50% de su gasto a modo de crédito para utilizar posteriormente, "fue un fracaso absoluto".

La explicación que le dan a esto es la incertidumbre a la hora de invertir en vacaciones. "La gente no compró porque no había certezas. El gobierno nacional lanzó el programa pero no había resuelto los vuelos y colectivos con finalidades turísticas", expresó Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza.

Si bien Mendoza fue uno de los destinos más elegidos del Pre Viaje, la ocupación hotelera para enero es escasa y "no supera el 8% y 9% en el Gran Mendoza". De hecho las reservas para el próximo mes son tan bajas que algunos "han decidido no abrir hasta febrero".

"Estamos muy preocupados, no vemos que la actividad retome su actividad previa a la pandemia, a esto hay que sumar la falta de conectividad. Hasta marzo teníamos alrededor de 200 vuelos semanales y hoy hay 20, sin contar que no hay vuelos internacionales", cerró González.