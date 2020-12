El Gobierno brindó una conferencia de prepara referirse a los disturbios de ayer

Luego de que se produjeran disturbios durante la marcha que se había convocado, de manera pacífi9ca, para reclamar justicia por el femicidio de Florencia, hoy las autoridades de Gobierno salieron a dar una conferencia de prensa en la que se refirieron a los hechos y a las medidas que se tomarán al respecto.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Raúl Levrino, comenzó diciendo que las personas que hicieron disturbios ayer "quemaron símbolos de la democracia".

"En este marco, si nosotros hubiéramos actuado, hubieramos generado un mal mayor. Por eso hemos planteado el concpeto como establece la ley de gradualidad para que la policía no actuara de manera violenta y afectara a las vidas de las personas que estaban marchando pacíficamente".

Además, remarcó que están "labrando las actas correspondientes para presentar ante la Justicia. Tenemos fotos y videos donde podemos identificar a estos delincuentes que no tienen nada que ver con la marcha de ayer". E insistió en que quienes hicieron daño "no solo afectaron los muebles del Estado, si no los de la Democracia".

También sostuvieron que "los daños ascienden los 40 millones de pesos". "Será la Justicia ahora la encargada de evaluar las sanciones que deberán imputarles a quienes hicieron estos destroz

Levrino enfatizó en que "los que hicieron lo de ayer son unos delincuentes".

Respecto de las llamadas que quedaron sin ser cursadas por la policía que actualmente ha sido separada de su cargo, las autoridades del Gobierno sotuvieron que "todo el personal de la Policía está siendo capacitado con la Ley Micaela, hombres y mujeres están siendo capacitados para ofrecer un mejor servicio de atención a la comunidad. "Todos tenemos que seguir con capacitaciones todo el tiempo para mejorar nuestro desempeño".

Noticia en desarrollo.