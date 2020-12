Colación "blue": los alumnos del Colegio Universitario Central tuvieron un fin de año paralelo

"Mi hija durmió cinco horas. Pero esta vez no fue por la abulia o por el insomnio de la pandemia. Desde hace una semana que en las noches ha tenido pocas horas de sueño, pero es por algo lindo: por la ansiedad, la adrenalina de lo que será este reencuentro ansiado con sus compañeros", dice una mamá de una de las jóvenes que culminan este ciclo lectivo tan particular en el Colegio Universitario Central.

Es que desde que, por medio de un comunicado, las autoridades de la UNCuyo confirmaran la decisión de no realizar colaciones presenciales en la provincia y hacerlas de forma virtual, muchos grupos de padres de alumnos que cursaron el secundario en los colegios dependientes de esta institución pusieron "el grito en el cielo" e hicieron campañas, fueron a los medios y hasta hablaron con legisladores para lograr su intercesión.

"Les pedimos todo el año que cumplieran con sus obligaciones como alumnos, que se esforzaran, diciendo una y otra vez, que pronto recuperarían el tiempo perdido. Pero ese día nunca llegó, por el contrario, los privamos de todo lo lindo que tenía su escuela", decía en un fragmento la carta que escribieron y firmaron la mayoría de los padres en su momento.

"Esperaron cada anuncio de nuestro gobierno con esperanza. Nosotros, sus papás, los vimos sentados delante de la televisión rogando que su sueño se cumpla, y, cada vez que avanzaba el calendario empezaron a ver que se tendrían que despedir de su colegio sin poder estar ahí", sigue el escrito.

"Imagínense la alegría cuando escucharon el aviso del gobernador permitiendo las colaciones debido a que la situación epidemiológica empieza a mejorar", decían los padres. Sin embargo, y a pesar de que varios colegios privados si la organizaron, desde la UNCuyo la decisión fue inflexible: rotundo "no" a las colaciones.

La colación "disidente"

Los padres no se quedaron quietos, y no aceptaron la decisión tomada por el rectorado. "Los chicos de quinto año del Colegio Universitario Central (CUC) han vuelto a encontrarse hoy, después de 9 meses. Por decisión de las autoridades del colegio, y a pesar de los pedidos y las presentaciones de planes de protocolos, este año que iba a ser 'el año de la celebración cotidiana' no fue tal. El mejor año del colegio secundario, para nuestros hijos no pudo ser, pero los padres hemos querido regalarles un final diferente", explican en el hall del Teatro Plaza de Godoy Cruz.

Es que hoy se produjo un acto de entrega de diplomas en el Teatro Plaza de Godoy Cruz preparado íntegramente por padres. "Contratamos el teatro, e hicimos un hermoso diploma ilustrado por Santiago González Riga, el famoso Chanti", el historietista y humorista gráfico que se ha transformado en uno de los creadores más prolíficos que posee la historieta infantil argentina. "Chanti es ex alumno del Colegio Universitario Central, y se conmovió con la dificultad que vivieron estos adolescentes en el 2020", explican.

El dibujo que les hizo Chanti a los chicos.

"La verdad es que ha sido un reencuentro emocionante y lleno de sorpresas. Hoy hemos visto a los chicos llorar... pero de alegría. Este es el mejor ejemplo de que en la vida...todo pasa", cerró otra mamá.

Los protocolos tomados en el Teatro Plaza.

"El colegio permitió que los docentes vinieran: fue voluntaria la asistencia. Tuvimos mesa académica, y simplemente lo llamamos 'Acto de Fin de Curso'. La escuela decidió que fuera virtual, y ahora lo último que sabemos es que fue pasado para el mes de febrero de 2021", cuenta otro padre.

Una imagen del primer turno del acto.

"No sabemos qué pasará; pero queremos agradecer la deferencia de dejar asistir a los docentes que así lo han querido. Fueron los mismos directores los que les avisaron a los docentes que nosotros hacíamos el acto", detallaron.

"Se cantó el Himno Nacional Argentino, y también el himno de la Universidad Nacional de Cuyo. Fue elegido un chico por cada división, e hizo un pequeño discurso. Los docentes también tuvieron su espacio y pudieron hablar. Al final del primer acto hubo un momento emotivo: cantó una alumna, la joven Violeta. Las locutoras fueron Paula Monteagudo y Marianela Bonprezzi".

"El teatro tiene mil butacas, y solo podíamos ocupar 260: en eso fueron muy estrictos", aclaró nuestra fuente.