¿El fin de las fiestas clandestinas? Una localidad instaló un boliche "seguro" al aire libre

La ciudad bonaerense de Lezama implementó desde este fin de semana un nuevo sistema para facilitar espacios de diversión para los jóvenes, al habilitar un predio al aire libre para que pudieran reunirse y bailar de noche, con el fin de evitar las "fiestas clandestinas" mientras dure el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio por la pandemia de coronavirus.



Así lo informaron fuentes municipales que señalaron que unos 300 jóvenes "se convocaron anoche en un campo hípico situado en las afueras de la ciudad y disfrutaron con música, hasta el amanecer" con los debidos controles de cuidado y de seguridad a cargo del municipio.



Se trata de una iniciativa consensuada con el comité de salud municipal para "acompañar" a la juventud haciendo hincapié en los protocolos sanitarios y desalentar las fiestas clandestinas.



"Hay que acompañar a los jóvenes, no atacarlos, ni echarlos. Acompañarlos sin invadir, pero sin descuidar las medidas preventivas y de control en los ingresos" dijo Hernán Allen, secretario general del municipio quien agregó que se la iniciativa "busca desalentar las reuniones en espacios cerrados".





"Tras tantos meses sin encuentros presenciales, ni escuela, ni deportes, ni talleres es importante ofrecer espacios de encuentro al aire libre, que no ocasionen perjuicio a los vecinos, que no los empujen a la clandestinidad o a lugares alejados del casco urbano que resulten peligrosos en cuanto a su traslado", manifestó el funcionario.



Desde que Lezama comenzó a transitar la fase cinco y ante una apertura de muchas actividades los chicos comenzaron a "copar" la Plaza de la Autonomía de esa comuna. Esta situación se fue incrementando durante los fines de semana "con jóvenes provenientes de otras localidades" y el peligro que en particular implica, por su ubicación muy cercana a la Autovía 2.



Por ello, se evaluó la importancia de disponer un espacio al aire libre para evitar "reuniones clandestinas" como las que se evidenciaron con la llegada de la primavera.



"Ya los jóvenes advertían a través de las redes sociales sobre posibles convocatorias, por ello con personal municipal se inició una campaña de concientización con la importancia de respetar las medidas de cuidado, recordar mantener una "burbuja sanitaria", o no compartir botellas, vasos ni mate, para así disminuir los riesgos de contagio de coronavirus", precisó el funcionario.





El municipio informó que este nuevo espacio permanecerá a disposición de los jóvenes cada fin de semana, en tanto personal municipal supervisará el lugar para garantizar la seguridad en horas de la noche.



Por otra parte, se dispondrán controles policiales en los accesos por ruta 57 y Autovía 2, con el fin de evitar que personas de otros distritos se hagan presente en esas reuniones, ya que el espacio solo se encuentra habilitado para esparcimiento de los jóvenes de esta localidad.