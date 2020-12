La vacunación en Argentina está en riesgo por la segunda ola en Europa

Con algunas vacunas ya en las etapas finales de desarrollo, e incluso varias comenzando con una incipiente vacunación masiva, la carrera contra el coronavirus se transformó en una maratón a contrarreloj en la que los países intentan casi desesperadamente conseguir hacerse con la mayor cantidad de dosis posibles, en un contexto donde la producción de las vacunas podría no satisfacer las demandas de todos los actores en lo inmediato.

En ese marco, si bien la Argentina busca cerrar acuerdos con otros países y laboratorios para abastecerse, la llegada de la segunda ola de contagios en el continente europeo podría complicar los planes. "No podemos especular sobre si la situación en Europa afectará la provisión en Latinoamérica. Las dosis que se producirán (a futuro) aún no se saben. Al principio no habrá suficientes vacunas para todos", explicaron al diario Clarín fuentes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

"Se está trabajando para que haya un acceso equitativo a las vacunas para los países de la región que están participando en el Mecanismo COVAX", añadieron en referencia a la herramienta desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar un acceso equitativo que permita que ningún país se quede sin vacunas, especialmente aquellos que no cuentan con los suficientes recursos económicos para negociar con los laboratorios. En ese sentido, hay un compromiso para inmunizar al 20% de la población de América Latina y el Caribe, enfocándose en grupos prioritarios para evitar muertes, aunque no será suficiente para detener los contagios.

Sin embargo, el mayor problema para la Argentina radica en que ninguna vacuna ha sido aprobada hasta ahora para su distribución, al igual que ocurre en el resto del continente con excepción de Estados Unidos, que este sábado a la madrugada aprobó la vacuna de Pfizer.

"A los países participantes de COVAX, cuando estén aprobadas y disponibles, se les enviarán las vacunas. Pero todavía no sabemos con exactitud cuando será eso. Se espera que la mayoría lleguen por este sistema entre marzo y abril de 2021, fecha que a la OPS le parece más factible actualmente", reconocieron desde la organización, aunque remarcaron que hay países como la Argentina que tienen acuerdos bilaterales y recibirán miles de vacunas en los próximos dos meses.

Sobredemanda repentina

Pero una repentina sobredemanda de vacunas en los países desarrollados repercutiría negativamente en los plazos previstos en el resto de América Latina, y particularmente en la Argentina. Para el ex ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, esta posible complicación hay que mirarla con atención. "Si bien es correcto pensar que la segunda ola en Europa y Estados Unidos no debería alterar la provisión de vacunas en Latinoamérica, como la segunda ola está impactando muy fuerte, sí es muy probable que quieran acelerar los tiempos de vacunación. En ese caso, esos países necesitarían muchísimas más dosis iniciales, lo cual provocaría un cuello de botella en desmedro de los países menos desarrollados", expuso.

Esto se debe a que "la mayoría de las empresas farmacéuticas han reducido sus estimaciones de producción para este año y principios del año que viene", detalló Rubinstein. De hecho, el Gobierno argentino ya tuvo una advertencia por parte de Pfizer, ya que según reveló esta semana el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, la compañía estadounidense "anunció que está disminuida a la mitad en en su capacidad de producción" y que por eso las vacunas que habían prometido en diciembre no llegarán al país.

Cabe recordar que el Gobierno nacional prevé comprar 60 millones de dosis contra la covid-19 para 2021, la mitad de éstas corresponderá a la rusa Sputnik V: 20 millones en enero (que inmunizarán a 10 millones de personas), más otro lote de 10 millones para marzo, que servirán para inyectar a 5 millones de argentinos más. También se firmó un contrato con AstraZeneca (cuya vacuna desarrolló junto con la Universidad de Oxford y se fabricará en nuestro país) y los compromisos con el Mecanismo COVAX, donde la Argentina desembolsó alrededor de 25 millones de dólares.

"Sinceramente, no creo que ni 15 millones de argentinos estén vacunados en marzo", apunta Rubinstein. Pero si se llega a esas cifras, aunque no implique la inmunidad de rebaño (que necesita entre un 50% y 60% de la población inmunizada), la segunda ola argentina, dice, se "morigerará". Por el inicio de la campaña de vacunación y la meseta muy alta de casos previos.