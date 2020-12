Bonarrico: "Masfe será la tercera fuerza política"

Espacio comercial

Entrevista al Senador provincial a Héctor Hugo Bonarrico, presidente del “Movimiento de Acción social Federal” M.A.S.FE

-¿Usted también es Pastor evangélico? ¿Qué lo motivo a involucrarse en la política?

-Soy Pastor Evangélico hace 46 años, desde muy niño me gustaba ayudar a las personas, ahí descubrí mi vocación de servicio y hasta el día de hoy continuo de manera incansable con mi labor apostólica, siempre luchando por el bienestar de los demás y ayudando solucionar sus problemas diarios no solo espirituales sino familiares, sociales, económico y psicológicos. Un día entendí que todo mi empeño y esfuerzo servía pero solo podía ayudar a una cantidad limitada de personas y la verdad pretendía hacer mucho más, entonces ahí entendí que debía involucrarme en política. Como pastor he podido ver realmente las necesidades de las personas que padecen en todas las aéreas de sus vidas. Tengo un objetivo muy claro ya que los cambios y transformaciones que le hace falta a Mendoza y a la Argentina, se realizan desde el ámbito político y no quejándonos, llorando, rompiéndonos las vestiduras o protestando, sino la solución es involucrarse en la política para lograr los cambios que creemos necesarios, todo esto se lleva a cabo con la presentación de proyectos que posteriormente se convierten en leyes, estas instruyen a los gobernantes como y cuál es la solución a las necesidades de la población. Comenzando con una perspectiva particular en Mendoza, aunque MASFE ya está instalándose en varias provincias de la Argentina para transformarse en un partido nacional. Así fue en el año 2017 se realizó un acuerdo tripartito, aunque cada uno después de las elecciones mantendría su identidad ideológica, fui elegido por el segundo Distrito para el cargo que me confiaron los mendocinos como Senador Provincial.

-¿Cuál es la ideología de MASFE?

-Escribí un libro “Una democracia enferma” donde muestro las causas por la cual nuestra democracia se encuentra enferma y no brinda las soluciones a los verdaderos problemas que aquejan a todos los Mendocinos y Argentinos, en las aéreas de Salud, Educación , economía y seguridad. Desde este partido nos propusimos cuidar de que no se dicten leyes que vallan en contra de la familia, la cordura, a favor de las dos vidas, que no se incorpore la educación sexual integral, las ideologías de géneros en las escuelas, defender y cuidar la inocencia de los niños hasta que lleguen a la mayoría de edad y ellos puedan elegir qué clase de vida quieran seguir, respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, que es la que nos rige a todos los Argentino y en este caso a los Mendocinos, también el amor al prójimo, a ser con los demás como nos gustarían que fueran con nosotros, que la justicia sea imparcial para cada Mendocino, que se erradique de una vez y para siempre la violencia de género, en otras palabras para MASFE y los candidatos que este partido lleve respetan a Dios, La familia y la Patria. Entendiendo que los políticos son elegidos para administrar bien los recursos de los dueños de Mendoza y Argentina ¨Los ciudadanos de Mendoza y Argentina¨. Estos fundamentos sólidos de nuestra ideología partidaria están plasmado en mi libro que le mencione con antelación, allí expreso lo que haremos a través de MASFE para sanar a la democracia y que la prosperidad llegue a todos los Mendocinos y Argentinos llevando la bandera de la honestidad, transparencia y trabajo.

-Senador hablando de trabajo ¿Qué logros de su trabajo alcanzo en estos dos años y medio?

-Bueno al Ser el primer Pastor Evangélico que llegue al senado en la historia de Mendoza, he presentado varios proyectos y leyes que fueron aprobados, pero la mayorías de mi proyectos fueron presentados para suplir las necesidades del ciudadano Mendocino o de aquellos que viven y trabajan en esta hermosa provincia, sin importar si tiene alguna religión o no, mi trabajo ha sido en justicia para todos sin distinción alguna.

En el tiempo que llevo de gestión se han elaborado más de 50 proyectos de los cuales 33 están aprobados, estos abordan distintas problemáticas, por Ejemplo: seguridad, vitivinicultura, coparticipación federal, defensa de las dos vidas, economía, educación, salud, turismo, construcción de caminos, deporte, reducción de impuestos, tercera edad, garantizar conectividad en lugares alejados de los centros urbanos entre otros.

-¿Qué planes tiene para el 2021?

-Bueno estamos trabajando en toda la provincia armando las comisiones en todos los departamentos (como se puede, con zoom etc.) ya que tenemos Pastores , lideres, amigos en toda la provincia, incluso estamos hablando con algunos partidos políticos provinciales como así también nacionales siempre que compartan nuestros principios sobre el respeto a la vida, la honestidad, transparencia y honor. Hoy ya tenemos propuestas para realizar un frente con otros partidos. Ya nos estamos preparando para las próximas elecciones tendientes a sumar gente que comparta nuestra visión en la legislatura y municipio que realmente amen la vida de todos inclusive de las personas por nacer y que amen a Mendoza como a sus propias vidas.

-¿Cree usted que los evangélicos y los movimientos pro- vida votaran su lista?

-Bueno yo la verdad no sé si todos nos eligieran para que representemos sus intereses, solo si sé, que es la primera vez en la historia de Mendoza que el 20 % de su población, los evangélicos, tienen un representante en la legislatura de Mendoza con bloque propio, eso quiere decir que no tengo limitaciones para poder hablar y no tengo que seguir algún lineamientos partidario que no sea el de MASFE. Una muestra de esto es el primer proyecto que presente en mi primer día de trabajo, reconociendo el 31 de Octubre de cada año como el día de la Iglesia Evangélica en Mendoza y este año por primera vez en la historia de nuestra provincia ese día en todos los municipios se enarbolo la bandera que nos representa. En cuanto a los grupos pro vida he defendido esta causa en el senado siendo el único en las secciones que levanto mi voz en defensa de las dos vidas, incluso presente un proyecto pionero en el tema “Creando la Secretaria en defensa del niño no deseado y a su Mamá”, este proyecto lo presente en el día 24 de Mayo del 2018 en el comienzo de mi función como senador, ya que unas de las motivaciones de mi ingreso al senado siempre fue cuidar a la persona desde su gestación hasta su vejes, como lo he hecho a favor de los jubilados entre otros.

No digo que yo sea el único senador pro vida, pero si el que puede y lo he hecho levantando mi vos a favor de los niños por nacer aunque esto me haya causado ser tratado por religioso, retrogrado, y otras flores más.

-¿Qué mensaje corto le daría a los mendocinos?

-Mi mensaje a los Mendocinos es que al terminar el gobierno del Dr. Suarez abran pasado 40 años del retorno a la democracia y todos conocemos la realidad, yo no voy a hablar negativamente de ningún partido político o frente que ya haya gobernado, demasiadas cosas negativas ha vivido y siguen viviendo los habitantes de esta hermosa provincia para yo agregarles más. Cinco periodo los gobernaron peronistas con sus distintas alianzas y cinco periodo lo gobernaron los radicales también formando parte de algunas alianzas, MASFE vino para quedarse ofreciéndole a los Mendocinos una nueva y renovada opción, la cual busca hacer valer los derechos de los que no se sienten representados en la actualidad por los partidos tradicionales. Los invito a ver nuestro trabajo al servicio de los Mendocinos en nuestra página web www.partidomasfe.com allí también se encuentra el libro donde cuento nuestra visión de la política que queremos seguir. Muchas gracias