Recalculando: el nuevo uso que le darán al predio del Ejército en Uspallata

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, y su par de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, anunciaron hoy la incorporación de cinco nuevos predios militares que se suman a las reservas naturales que ya tiene esta cartera bajo su órbita con el fin de conservar el patrimonio natural y cultural.

De esta manera, más de 600 mil hectáreas serán resguardadas con el fin de conservar el patrimonio natural y cultural que existe en predios de las Fuerzas Armadas argentinas.

Los ministros Agustín Rossi y Juan Cabandié.

“Entre 2014 y ahora no ha habido nuevas áreas de reservas naturales para la defensa y creo que eso no es casual. Respondió claramente a una política de la gestión anterior, que buscaba transferir lo más posible al sector privado vía venta, distintos terrenos, distintas jurisdicciones que estaban en manos, en su mayoría, del Ejército Argentino. Esa era la política fundamental. No era ni preservar el medio ambiente, ni preservar las distintas unidades que pudiesen tener las Fuerzas Armadas argentinas”, destacó el ministro Rossi.

En Mendoza

En Uspallata se encuentra ubicada el inmueble asignado en uso y administración al Ejército Argentino, denominado Campo de Instrucción Militar “Estancia Uspallata”, que cuenta con una superficie aproximada de 220.000 hectáreas.

Esta reserva representa las ecorregiones de Altos Andes y de Monte de Sierras y Bolsones cuyo interés para la conservación está determinada por sus valores geológicos e hidrológicos, faunísticos, florístico y su gran valor cultural.

Las otras reservas