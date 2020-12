El comunicado de la prepaga de Maradona que complica a su círculo íntimo

La prepaga Swiss Medical, que tenía contratada Diego Armando Maradona, había considerado que, si bien el exfutbolista podía ser externado de la Clínica Olivos tras la neurocirugía, no había recibido el alta médica y sugería continuar con el tratamiento en un centro de rehabilitación.



De acuerdo al acta de egreso titulada "Continuidad Terapéutica de DM al egreso de la Clínica Olivos", firmada el 11 de noviembre pasado e incorporada al expediente judicial que investiga las circunstancias de la muerte de Diego, la propuesta realizada por la empresa de medicina prepaga Swiss Medical no fue aceptada por los familiares de Maradona, por lo que se decidió la internación domiciliaria.



"Considerando que DM ha tenido una evolución posquirúrgica favorable y se encuentra en condiciones de externación, es necesario establecer la continuidad del tratamiento, ya que si bien puede ser externado no se encuentra de alta médica", dice el escrito firmado por Gianinna y Jana Maradona, dos de las hijas del "10", el médico Leopoldo Luque y el director médico de la Clínica Olivos, Pablo Dimitroff..

Leopoldo Luque, médico neurólogo de Maradona.



En otro de los párrafos del escrito, la prepaga sugiere "continuar el tratamiento psiquiátrico clínico, de rehabilitación y toxicológico bajo la modalidad de internación en un centro de rehabilitación, con un equipo de psiquiatría de apoyo".



En ese sentido, Swiss Medical "gestionó la institución de rehabilitación y los profesionales con el objetivo de acordar la mejor estrategia terapéutica".



Sin embargo, según el escrito, la familia, junto a Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachow, propuso una atención médica domiciliaria de Maradona.



"El equipo médico tratante del señor DM prescribió, y la familia aceptó, el seguimiento y atención médica domiciliaria del paciente y solicita a Swiss Medical acompañamiento con cuidados domiciliarios consistente en asistencia diaria de enfermería y acompañante terapéutico", dice el acta de egreso.



En el escrito, consta que "para el cuidado en domicilio se debe contar con el acompañamiento familiar al momento de la prestación de los servicios" y que "el seguimiento médico queda a cargo del equipo médico tratante y de los profesionales elegidos por el paciente y su familia, ajenos a Swiss Médical".