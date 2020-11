¿Cuáles son y en qué estado están las vacunas que negocia el Gobierno?

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció esta semana que la Argentina va a adquirir 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el nuevo coronavirus, Sputnik V. Según el mandatario, las primeras dosis llegarán al país en diciembre y las restantes en los primeros días de enero de 2021.

Sin embargo, aún no hay un acuerdo firmado con Rusia y el Gobierno nacional negocia con otros 3 laboratorios que están desarrollando vacunas, según confirmó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en una videoconferencia con integrantes de la Red Argentina de Periodismo Científico (RADPC), de la que participó Chequeado.

“Creemos que esto va a ser un mix de vacunas porque ningún productor va a tener la capacidad de producir todas las vacunas necesarias y, como aún no sabemos cuáles van a ser aprobadas, tenemos que asegurarnos distintas opciones para no quedarnos con alguna incapacidad vinculada a la demora de aprobación”, explicó el ministro.

Negociaciones avanzadas

Hay avances en distintos acuerdos comerciales con Pfizer, AstraZeneca, Janssen y el laboratorio productor de la vacuna Sputnik V, pero aún no se encuentran firmados ya que está pendiente la promulgación de la Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el covid-19 que otorga el marco legal para celebrar los contratos específicos, aseguró Ginés González García.

Para el ministro, en las negociaciones con los distintos actores “siempre priorizamos la transferencia de tecnología, como lo hemos acordado con el laboratorio AstraZeneca y fundamentalmente haciendo hincapié en cuándo creen que tendrán la vacuna disponible, cuántas vacunas podrán proveer y a qué precio”.

Además, el Gobierno pagó un anticipo para adquirir 9 millones de dosis a través de COVAX, un mecanismo global para la compra de vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Pagando un poco más, se puede elegir qué vacunas llegarán. Hicimos uso de esa opción y nos dijeron que para finales de febrero tendremos vacunas disponibles”, aseguró el ministro. Chequeado hizo un pedido de acceso a la información pública para confirmar detalles de ese pago anticipado.

En qué estado están las vacunas candidatas

De las 4 vacunas que planea adquirir el Gobierno, hasta el momento ninguna fue aprobada en la Argentina ni en ninguna otra parte del mundo (salvo la Sputnik V, que fue registrada por el Gobierno ruso). Todas se encuentran en fase 3 de ensayo clínico; esto es, el estadío final para comprobar la seguridad y la efectividad antes de su aprobación por las autoridades regulatorias y posterior comercialización.

En el caso de la vacuna que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford, el principio activo se producirá en el laboratorio argentino mAbxience, según anunció el Gobierno en agosto último. “Vamos a firmar con AstraZeneca, con capacidad de producción a partir de marzo, que va a llegar hasta finales de junio-julio por 22,4 millones de dosis de vacuna”, afirmó González García.

La compañía británica, además, está enviando información en forma sistemática sobre el avance de sus investigaciones a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), “lo que permite ir haciendo análisis en tiempo real que podrían acelerar el proceso regulatorio”, detalló el ministro de Salud argentino.

En el caso de las vacunas candidatas de Pfizer y Janssen, ambas compañías se encuentran realizando ensayos clínicos en la Argentina. Pfizer y BioNTech comenzaron las pruebas en agosto último y Janssen empezó esta semana el reclutamiento de pacientes en el país, según un comunicado difundido por la compañía.

El 27 de octubre, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) envió una solicitud a la OMS para el registro acelerado (Emergency Use Listing, EUL) y precalificación de Sputnik V. El “valor agregado” de la oferta rusa, dijo el ministro de Salud argentino, es “la oportunidad de masificar de entrada la vacunación y hacerla lo más oportuna posible, bajar la circulación del virus y la mortalidad, que son las 2 cosas que nos interesan centralmente”.

Contratos de compra “a riesgo”

La Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) dio a su aval al Ministerio de Salud de la Nación para que avance en los contratos con los 4 laboratorios productores. “Los contratos de compra son a riesgo, pudiendo ocurrir que [las vacunas] no llegue a comercializarse o que no se dispongan de las cantidades requeridas en cada ciclo de producción y distribución, y se tomarán en cuenta aspectos tales como los resultados de los estudios fase 3 y la incorporación de personas con comorbilidades”, señaló Mirta Roses, presidenta de la CoNaIn, miembro del Comité de Expertos que asesora al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y ex directora de Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aclaró que todas las vacunas contra el coronavirus “que están evaluando comprar se encuentran en fase 3, no se aprobarán hasta que éstas no terminen y se reúna toda la información”, y afirmó que “se están dando todos los pasos para acelerar todo el proceso de aprobación y contar con las vacunas lo antes posible, pero sin saltar ningún paso, ya que hay que tener en cuenta que la seguridad de las vacunas es muy importante debido a que se introducen en población sana”. En nuestro país, la ANMAT será la encargada de aprobar las distintas vacunas que concluyan la fase 3, de acuerdo a lo previsto en la legislación vigente.