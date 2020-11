Matías Morla bancó a Luque: "Yo sé cómo lo cuidaste y..."

Tras la muerte de Diego Maradona, ocurrida el jueves de la semana pasada, se abrió una pelea judicial con varias aristas y cuyo desenlace es incierto.

Luego del fallecimiento del ídolo se desató una guerra para tratar de determinar si la muerte pudo evitarse y si hubo algún error de procedimiento en el tratamiento que recibió en sus últimos días. Este enfrentamiento involucra a la familia, al "entorno" de Diego y a Leopoldo Luque, el médico que acompañó a Maradona en los últimos años de su vida.

Matías Morla, amigo, abogado y apoderado de Maradona en los últimos años, salió a bancar a Luque y lo defendió de las acusaciones en su contra a través de su cuenta de Twitter.

Entiendo y comparto el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste, acompañaste y como él te queria. Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) November 30, 2020

El jueves pasado, Morla publicó un comunicado en el que cuestionaba directamente a quienes estaban al cuidado del ídolo al momento de su muerte, habló de "criminal idiotez" y aseguró que pedirá "que se investigue hasta el final".

Morla anticipó que no avanzará contra Luque, sino contra la prepaga que prestaba los servicios médicos a su cliente. Sin embargo, la Justicia allanó la casa y el consultorio del neurocirujano en medio de la investigación por "homicidio culposo" que se abrió en la Fiscalía de San Isidro.

Luque avisó que se presentará a declarar de manera espontánea en la Fiscalía de San Isidro. Así lo confirmó su abogado, Julio Ríos. Cerca de las 7 del lunes, Luque salió desde su casa en la localidad bonaerense de Adrogué para declarar voluntariamente ya que no fue imputado en la causa.

"Tengo entendido que le leyeron sus derechos como imputado pero no sabemos si efectivamente fue imputado o es testigo. Ayer salió un comunicado de la fiscalía donde decía que no había imputados, pero ayer lo allanaron. No dejaron copia del acta, pero para mí está imputado porque lo allanaron", explicó el abogado del neurocirujano.