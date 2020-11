Las 3 claves de la pelea judicial tras la muerte de Diego Maradona

Tras la muerte de Diego Maradona, ocurrida el jueves de la semana pasada, se abrió un frente judicial con varias aristas y cuyo desenlace es incierto.

Luego del fallecimiento del ídolo se desató una guerra para tratar de determinar si la muerte pudo evitarse y si hubo algún error de procedimiento en el tratamiento que recibió en sus últimos días. Este conflicto enfrenta a la familia, "el entorno" y Leopoldo Luque, el médico que acompañó a Maradona en los últimos años de su vida.

Entre las últimas horas del sábado y las primeras del domingo, brindaron su testimonio las tres hijas de Maradona: Dalma, Gianinna y Jana.

Representadas por el estudio de Fernando Burlando, las tres herederas apuntan contra Luque y quieren determinar si hubo negligencia médica en las últimas decisiones que se tomaron en torno a la salud de Maradona. La medicación que le prescribieron y la internación domiciliaria son dos de las cuestiones que cuestionan las herederas del ídolo.

El "entorno" está representado por Matías Morla, amigo, abogado y apoderado de Maradona en los últimos años, a quien muchos acusaron de haber aislado a Diego. Más allá de la mala relación con los hijos, Morla no avanzará contra Luque sino contra la prepaga que prestaba los servicios médicos a su cliente.

El abogado publicó el jueves un comunicado en el que cuestionaba directamente a quienes estaban al cuidado del ídolo al momento de su muerte, habló de "criminal idiotez" y aseguró que pedirá "que se investigue hasta el final".

Este domingo, mientras la Justicia allanaba el domicilio y el consultorio privado de Luque, médico personal de Maradona, se conocieron los requerimientos de la psiquiatra Agustina Cosachov para complementar la internación domiciliaria de su paciente.

"Por medio de la presente se indica internación domiciliaria del paciente, solicitando como indispensable para llevar a cabo la misma: enfermeros preferentemente hombres con disponibilidad tiempo completo y especializados en problemática de consumo de sustancias, médico neurólogo y médico clínico. A su vez contar con la disponibilidad para realizarse estudios médicos y una ambulancia por si se considera necesario el traslado", especifica la orden firmada por Cosachov.

??Habla Julio RIvas, abogado del médico de Maradona:



uD83DuDDE8? "No nos informaron la imputación de Luque"

uD83DuDDE8? "Los que estaban al lado de Maradona saben lo que pasó y cual fue la actividad de Luque" pic.twitter.com/dSuVIeNsIA — C5N (@C5N) November 30, 2020

Ninguno de esos requerimientos fueron puestos a disposición de Maradona durante su estadía en el barrio San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre.

Se habla también de la necesidad de un desfibrilador en la casa del Diez. Sin embargo, no había sido requerido ya que Maradona, a pesar de sus antecedentes, no había presentado complicaciones cardíacas en los últimos tiempos. Y, además, porque no es sencillo y no todo el personal médico sabe el correcto uso de un desfibrilador.

Esa es parte de la defensa que esgrime Luque, quien quedó involucrado en la causa caratulada de "homicidio culposo" que investiga la Fiscalía de San Isidro. "Todos estuvimos reunidos para ver qué era lo mejor para Diego: familiares, Swiss Medical, psiquiatra, psicólogos, todos. ¿Función de Luque? Poder hacerle entender algo a Diego, poder lograr lo más difícil de todo, que era la voluntad de Diego, porque nada se podía hacer sin la voluntad de Diego", se defendió de las acusaciones Luque.

Y agregó que "no había criterio médico" para llevarlo a un neuropsiquiátrico y que tampoco se lo podía trasladar a un centro de rehabilitación porque "requería la voluntad" de Maradona, lo cual "era imposible" de lograr.