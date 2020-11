La impactante historia de periodista mendocino en tiempos de Covid se hizo viral

El periodista Juan Pablo Sorroche, egresado en Mendoza quien trabajó en Canal 13 como presentador de noticias, relató el difícil momento que pasó durante los 70 días.

Él mismo se fotografió saliendo del hospital y compartió un escrito que llamó: "Renacer". El caso fue tan conmovedor que se viralizó en pocas horas.

Un día te das cuenta que no podés dar esa inspiración profunda que llena tus pulmones. Te resulta raro, pero lo asociás a la alergia de todas las primaveras y no le das mayor importancia.



Después, fiebre, de esas que no bajan o lo hacen solo un rato antes de volver. A eso le siguió un verdadero colapso físico y emocional. Era neumonía y no de un solo tipo, sino dos y en ambos pulmones.



Pero además te contagiás COVID-19 en la misma clínica y así le sumás otro golpe a los pulmones y a tu vida.



De los 73 días internado, más de 50 fueron en terapia intensiva.



Dormirse con un respirador en la boca y despertarse sin voz varios días después fue desconcertante ¿Qué había pasado conmigo? Traqueotomía, el último recurso para mantenerte con oxígeno. Solo movimiento de labios o alguna palabra escrita para preguntar o pedir algo.



Dolores, pinchazos, antibióticos, radiografías, tomografías, pesadillas y más pinchazos. Lágrimas también. No entendés qué pasa con vos, no estás totalmente consciente y vivís una experiencia traumática en la que ya no querés estar. Ves la muerte de cerca, te quiere atraer con la promesa de ponerle fin a ese sufrimiento. Te tienta, pero una parte tuya la rechaza y te aferrás a la vida.



Al mismo tiempo, desde el día uno de internación, tu papá y tu mamá dejan todo y viajan en vehículo los más de mil kilómetros que separan Mendoza y Buenos Aires. De fierro, luchan contra los protocolos de la pandemia que alejan pacientes de sus familiares. Tu hermana, a la distancia, se aferra a la fe para pedir por vos. Sufren. Rezan. Actúan. Esperan las buenas noticias que se hacen rogar y no llegan.



Detrás de ellos, familiares, amigos, e incluso desconocidos en cadena de oración rezan por vos o te mandan energía positiva si no son creyentes.



Gracias a todos ellos. Gracias a los donantes de sangre, médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros profesionales que me rescataron del abismo. Hasta hice amistades con algunos de ellos.



Ahora empieza el camino de la rehabilitación, de ganar masa muscular para volver a caminar y valerme por mí mismo. Estoy entusiasmado.



La vida es un regalo que el destino me ha dado dos veces. Una hasta los 33 años, la otra recién está empezando.



Nada va a ser igual. Va a ser mejor, más libre y disfrutado.