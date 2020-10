Pandemia: dejan la Legislatura para trabajar como voluntarios en el Hospital Central

El notable aumento de casos de Covid-19 entre los trabajadores de salud lleva a la sobrecarga del sistema en ciertas áreas de clínicas y hospitales, por ello se hace necesario recurrir a refuerzos para dar respuesta a la crisis.

El Hospital Central, en el cual trabajan 2000 mil profesionales de la salud, es uno de los establecimientos que en las últimas semanas se vió afectado por esto. Puntualmente lo que sucede, es que el personal de salud se contagia o debe estar aislado y los puestos administrativos o de logística los deben cumplir con enfermeros, camilleros y demás personal.

Por tal motivo, el Director del Hospital Central, Dr. Ariel Herrera y la Subdirectora de administración del hospital solicitaron al vicegobernador, Mario Abed, ayuda en dicho establecimiento. Lo que se propuso es que trabajadores de la legislatura provincial cubran de manera voluntaria puestos del Hospital que no estén directamente relacionados con el contacto con pacientes, así camilleros y enfermeros pueden continuar cumpliendo sus funciones específicas.

Son 5 los trabajadores de la legislatura que se han postulado como voluntarios para desempeñar tareas en el Hospital y han sido derivados a través de una resolución del Presidente del Senado. Entre ellos el Secretario Administrativo de la Cámara de Senadores de Mendoza, Pablo Gómez; el cual continuará con sus funciones en el Senado y en contrahorario colaborará en el hospital.

El Senado, debido a la pandemia, está funcionando aproximadamente con el 15 % del personal. Aquellos que no están desempeñando funciones en la legislatura y que cumplen con ciertos requisitos son los que fueron convocados para el voluntariado.

Respecto a la posibilidad de colaborar con el sistema de salud el Secretario Administrativo de la Cámara de Senadores de Mendoza expresa: “Es una cuestión moral, está bueno que personas que no están en el área de la salud puedan acercarse y colaborar”.

Augusto Rosas trabaja en la Secretaría Administrativa de la Legislatura y es uno de los voluntarios en el Hospital Central, “creo que en este momento es fundamental ser solidario y aportar desde donde uno pueda. El sector de la salud hace un esfuerzo muy grande en el día a día, y ayudar directa o indirectamente es una tarea de todos”.

Rosas actualmente se encuentra desempeñando tareas en el área de Auditoría de Gestión del Hospital. “Ayudo en muchas tareas, pero principalmente me ocupo de las pertenencias de quienes entran a la UTI, guardandolas hasta que las retiren familiares o los mismos pacientes ya recuperados”, relata el voluntario a MDZ.

La mayoría de las personas suelen pensar que es riesgoso trabajar en hospitales o clínicas que atienden a pacientes con Covid-19, por las posibilidad de contagiarse. Sin embargo, Rosas asegura que miedo a contagiarse no tiene, esa seguridad se la atribuye a los protocolos que se siguen en el establecimiento, “en el Hospital me brindan todos los elementos de protección y me han enseñado cómo reducir riesgos”, aclara Rosas. Augusto Rosas con el equipo de protección personal que le otorga el hospital.

Queda claro que trabajar en un hospital durante la pandemia no es tarea fácil, sino todo lo contrario. Rosas comparte que ser voluntario en el Central lo llevó a “ver de forma más seria la situación” que atraviesa el mundo, ha observado escenas que no olvidará y ha presenciado momentos difíciles en el hospital, “es shockeante ver personas con respiradores, o tener que entregarle las pertenencias de un fallecido a los familiares”, confiesa.