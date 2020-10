Paro en el hospital de Malargüe: derivan enfermos a San Rafael

El problema comenzó el viernes 2 de octubre: el Hospital de Malargüe ofrece únicamente servicio de guardia. Aseguran que la medida continuará por tiempo indeterminado.

En el hospital sólo se atienden las emergencias. “Con respecto a otras prestaciones, por ahora no se van a poder realizar”, explicó ayer el doctor Sergio Giordanini a Malargüe a Diario y aseguró: “Por el momento no hemos tenido ningún tipo de oficialización de los reclamos que habíamos hecho, hasta el día de hoy seguimos igual. Sin ningún tipo de nombramiento de la Dirección de Hospital. No hemos tenido respuesta por parte de las autoridades provinciales, y departamentales. Al punto que al día de hoy se han resentido las prestaciones médicas. No hay recurso humano de planta para poder solucionar ese problema, que afecta a toda la población del departamento”.

El pediatra José Barbosa también se refirió al servicio del hospital y expresó: “La atención es sólo ante una emergencia, pero sí están resentidas el resto de las atenciones. La mayoría de las atenciones pediátricas en el Hospital Malargüe se hacen a través de prestaciones, por consiguiente, no hay médico en sala, no hay médico en consultorio, ni tampoco hay médico para la atención de recepción de recién nacidos, ya sea por cesárea o por parto. Esto no sólo resiente la atención, sino que las autoridades no están dimensionando que están poniendo a la sociedad de Malargüe en un verdadero riesgo”.

Se resiente la atenciu00f3n en el hospital por reclamos. Posted by Malargu00fce a diario on Monday, October 5, 2020

Ante la consulta por las madres que pudieran requerir asistencia para dar a luz, el pediatra explicó que al estar resentido el servicio, el mecanismo que se emplea es el sistema de derivación para el centro de referencia, que es en la ciudad de San Rafael.

El doctor Barbosa también expresó que “todo niño que amerite una internación tiene que ser derivado a San Rafael, porque no hay médico que lo pueda recibir en la sala del servicio de pediatría”.

Por su parte, el pediatra Mauricio Morandi, quien trabaja en la guardia, en la internación y hace recepción neonatal, explicó a este medio: “La verdad es que me parece que la sociedad no está en pleno conocimiento del reclamo de la necesidad del profesional en planta, del aumento de las prestaciones, del escaso recurso humano con el que contamos. Este medio está bueno para que la sociedad se entere de esta situación”.

Finalmente, el doctor Barbosa destacó: “Que esto sirva para concientizar a la sociedad, que no nos vean como sus enemigos. Los enemigos de esta situación realmente son las autoridades, que se han hecho ausentes, que siempre han abandonado el Hospital de Malargüe. Pedimos a la sociedad que se solidarice con el personal de la salud, porque en esto nos encontramos solos. No estamos peleando y luchando por nosotros mismos, sino por brindar una mejor calidad de atención a la población de Malargüe. Estamos desgastados y abandonados por el Gobierno Provincial”.

En horas de la tarde, hoy el director regional en la Zona Sur del Ministerio de Salud de Mendoza, Abel Freidemberg se hizo presente en el hospital y comunicó a todos los médicos que hay dos nombramientos: Yolanda Carbajal, nutricionista, es la nueva Directora Ejecuiva del hospital, y Raúl Calderón, urólogo, es el nuevo Director Asistencial.