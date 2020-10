Los sitios de juegos de azar retrasan la fecha de reapertura

Casinos online en Argentina: Se demorará la reapertura de los casinos en Mendoza

Después que las fases más intensas de la cuarentena cesaran, actualmente los habitantes de la provincia Mendoza se atienen a una fase mucho menos estricta: la Fase 3. Debido a esto, muchos de los casinos de San Juan volvieron a abrir sus puertas.

Para estos últimos días se inició el proceso de reapertura de todos los locales de azar, aunque la interacción de los clientes y el personal sigue apegada a las medidas de sanidad que dicta la fase 5 de la cuarentena. No solo con ello, se dieron a conocer los horarios de apertura y cierre de los locales (desde las 9:00 pm hasta las 12:00 am). Desde luego el cambio no fue tan radical, pues hace poco el horario estaba fijado desde las 10:00 pm hasta las 12:00 am.

Respecto a los casinos online en Argentina...

Casinos online de todas partes de Argentina volvieron con ofertas mejoradas y otras promociones aparentemente llamativas con el objetivo de captar jugadores nuevos y tratar de alivianar todo lo perdido durante la cuarentena. Por ello, los jugadores deben estar atentos a los términos y condiciones de cada bono, además de otros aspectos de dichos bonos.

¿Los casinos online operan con normalidad a día de hoy?

Mientras que muchos casinos online en España tuvieron que limitar la promoción de sus productos, en el mercado argentino se aplicaron reglas similares. Un operador puede hacer propaganda de sus promociones y juegos, pero teniendo en cuenta ciertas restricciones. Estas nuevas limitantes tienen que ver con la situación actual y la evidente vulnerabilidad de los usuarios en tiempos de crisis.

¿Qué está pasando con los mejores casinos online en Argentina?

Al igual que muchos otros locales, los casinos físicos reabrieron sus puertas. Si bien anunciaron que estarían atentos al avance de la situación actual. Se puede acceder a los casinos, casas de apuestas u otro local similar, aunque teniendo en mente las nuevas medidas. No obstante, quienes prefieren los juegos antes que nada decidieron optar por los casinos online. Puedes conocer en estafa.info todo lo asociado a los casinos online en Argentina y otros datos relevantes.

¿Cómo ha sido el proceso?

Claramente, el personal de los casinos tiene muy vigente las normativas sanitarias estipuladas por la fase 5 de la cuarentena. Esta es la única forma de permitir la entrada de los clientes y, al mismo tiempo, no ponerlos en riesgo.

Dentro de los encargados de llevar el asunto está el representante del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Andrés Mercado, quien dio a conocer todos los detalles referentes a las nuevas reglas de interacción entre los trabajadores y visitantes. Tales normativas hacían alusión al uso del tapabocas, verificar la temperatura del cliente y, por supuesto, proveer a los clientes de gel antibacterial para las manos.

¿Otras medidas?

Además de lo ya mencionado, también se instó a los empleados a mantener la distancia apropiada: 1.5 metros. Se utilizaron separadores para medir la distancia y, de esta manera, incrementar aún más los niveles de prevención. Otro aspecto a tener en cuenta es que los visitantes no pueden pasear por el local y el casino no puede rebasar más del 30% de su capacidad.

Todas las medidas se implementarán en los establecimientos de la zona, tales como los centros de bingo, la sala ubicada en calle Mendoza y otros locales.

¿Cuándo será la reapertura?

Ciertamente, pese a que los casinos físicos permanecen cerrados, los casinos online no paran de promover sus ofertas, aunque lo hacen según lo estipulado por la autoridad competente. Cada usuario puede acceder sin problemas a las plataformas de tales operadores, pero estos no pueden promocionar sus productos en sitios no afines. De modo que los usuarios deben ingresar a sitios que sean propiedad de dichos casinos online o, en acto parecido, consultar páginas promocionales.

¡Están de regreso!

El azar ha sabido cómo adecuarse a la crisis generada por el coronavirus. No obstante, ciertas situaciones condujeron a que los apostadores se desentendieran de las loterías, bingos y otra clase de quiniela. Aunque la reactivación de las quinielas es un hecho, muchos han preferido abstenerse y no participar.

De hecho, la información recolectada por el Instituto Provincial de Juegos de Casino dio a relucir lo catastrófico que ha sido este año para los centros de quiniela. En el año 2019 y parte del 2020 (antes de la pandemia) los centros de loterías y otros locales similares contaban mensualmente con un margen de venta promedio mayor al millón y medio de copones.