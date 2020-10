Viral: los cachorritos hambrientos que confunden a su padre con su madre

Es que este clip publicado en Facebook se volvió viral porque muestra cómo varios cachorros hambrientos confunden a su padre con su madre.

Los pequeños bóxers, deseaban alimentarse y por eso, al ver a un can más grande y muy cerca de donde estaban, rápidamente creyeron que se trataba de su progenitora; sin embargo, no era así, pues se trataba del padre y no de la madew.

En el video se ve como los cachorros persiguieron incansablemente al perro. De hecho, él se movía de un lado a otro para evitarlos, ocasionando que la persona que grababa todo se riera. Dicho video posteriormente fue publicado en la página de Facebook ‘Animal.es’, exactamente el 19 de septiembre de 2018, volviéndose viral.

¿Ya lo viste?