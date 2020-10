Ex empleados de Latam crearon una cuenta en Instagram que es furor

View this post on Instagram

Ella es Sol, ejecutiva de ventas de Tucumu00e1n. Deslizando la foto, encontru00e1s la info para contactarla por clases personalizadas de inglu00e9s! Ahora con modalidad online. Agendala o recomendala!u2764ufe0fud83eudd70 #manoslatam #clasesdeinglu00e9s #tucuman