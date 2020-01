Con este descargo podés zafar si te multan por no tener la RTO

Cada vez que se emprende un viaje surgen dudas acerca de los elementos obligatorios que debe tener un vehículo para pasar sin inconvenientes un control vial en la ruta. En esta ocasión, la gran duda surgió respecto de la Revisión Técnica Obligatoria, que todavía no se pide en Mendoza pero si pueden solicitarla (como Verificación Técnica Vehicular) en otras provincias del país.

Es cierto que en breve, aunque todavía no se sabe con exactitud cuándo porque debía ser a partir del 1 de enero de 2020 pero se pospuso, también solicitarán la RTO en la provincia. Pero, por el momento no la piden, por lo cual las personas que viajen a otras provincias pueden ampararse en ello si no la realizaron.

Teniendo en cuenta que a muchas personas ya le han pedido la RTO o VTV en rutas provinciales fuera de Mendoza, un hombre difundió un modelo de descargo utilizado en el año 2018 con el que se puede contestar una multa por no haber hecho la revisión antes de viajar.