Festejó sus 15 años y en su tarjeta de invitación pidió algo que sorprende

ud83cudf82Valentina Gutierrez cumpliu00f3 15 au00f1os! ud83dudc83Como la mayoru00eda de las chicas, decidiu00f3 celebrarlo con el apoyo de su familia y rodeada de amigos. u2705Pero tomu00f3 la decisiu00f3n de pedirle a los invitados que no le hagan obsequios, sino que lleven alimentos no perecederos para distribuir en comedores de la ciudad. Con la ayuda de la Secretaru00eda de Polu00edticas Sociales recorriu00f3 varios barrios. ud83dudc4dValen tiene 15 au00f1os, y nos regalu00f3 una muestra de empatu00eda, generosidad y solidaridad que debe interpretarse como un camino para los diamantinos. u270fufe0fSu gesto debe trascender, cruzar de boca en boca porque ella, junto a sus afectos, nos han demostrado que podemos tener una Diamante mejor. u25b6ufe0fEse es nuestro deseo! Multiplicar acciones que, grandes o pequeu00f1as, cambien la realidad de nuestro pueblo. #Felicitaciones Valentina!!! Felicidades a todos!!! #Diamante #YoTeElijo