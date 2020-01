La buscó en redes sociales y le dejó una carta que la puso en alerta

El caso de la mujer de Buenos Aires que denunció en redes sociales a un hombre la investigó y averiguó sus datos para encontrarla y dejarle un regalo, ya es viral. Para darlo a conocer, ella misma tomó como ejemplo la serie You que lanzó Netflix en 2018, en la que un hombre que trabaja en una librería se obsesiona y averigua a través de internet qué hace la mujer de la cual se enamoró.

Juana escribió en su cuenta de Twitter: “Gente yo creía que YOU era una serie pero un enfermo entró a mi oficina a dejarme esto en el escritorio cuando yo estaba en una reunión”.

Gente yo creía que YOU era una serie pero un enfermo entró a mi oficina a dejarme esto en el escritorio cuando yo estaba en una reunión. pic.twitter.com/DFoc2eDmmS — Juanito (@juasvica) January 30, 2020

El tuit se hizo viral y recibió respuestas de todo tipo. Algunas con humor, otras con tono más preocupante, pero todos coincidieron en que “se cuidara” y tomara muy en serio este caso de ciberacoso.

El hombre, que tomó el nombre de Juana en Tinder, la buscó por Instagram y le mandó mensajes durante días que ella no respondió.

Se refiere a esto cuando dice que no le contesto pic.twitter.com/M8XOk8wPcp — Juanito (@juasvica) January 30, 2020

El miércoles la joven fue a trabajar y encontró en su escritorio una carta con los productos de una reconocida chocolatería. Se había ausentado para ir a una reunión y en ese momento su acosador aprovechó para dejarle el mensaje

En la carta que recibió Juana, el hombre le escribió: "¡Qué difícil romper el hielo! ¿Cómo estás? Si estás leyendo esto es porque me animé a enviarte esta carta y algún presente que acompañe la situación. Antes que nada, no quiero que pienses que soy un loco acosador. Soy un pibe un poco tímido, normal, de barrio, al que le parecés muy bella".

También le comentó: “No soy una persona muy ‘amiga’ de las redes diría, no tengo el mejor perfil de Instagram, ni las mejores fotos. Ni tampoco soy Neruda como escritor. Entonces preferí pasar lo virtual, para poder llegar a lo real. En alguna de tus historias vi donde trabajas, así pude enviarte esta carta”

Siguió: "Idealicé muchas películas en mi cabeza antes de escribir esto, pero me dí cuenta que lo mejor es ser sincero con lo que sentimos y que sea lo más sencillo, para que no pienses que soy más freak de lo que parece"

El acosador también le reiteró: “Te he escrito por MD pero no sé si leés los mensajes, no he tenido respuestas tuyas, salvo en una publicación. Es difícil en estos tiempos enviar esta carta, porque parece una locura. Pero es algo tan sencillo como un chico queriendo conocer a una chica. Solo te quiero pedir dos cosas: que no me bloquees y que cuando lo sientas, me respondas. Te voy a dejar mis datos para que sepas que soy un chico de verdad".

Finalizó la carta dejandole sus datos: su usuario de Instagram, número de teléfono y mail.