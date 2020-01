Especialistas recomiendan "estar atentos" por el coronavirus

Especialistas neumonólogos e infectólogos coincidieron en que no hay que "asustar" pero sí estar alertas ante sintomatologías febriles de pacientes que hayan viajado a China, por el nuevo coronavirus surgido en un mercado de la ciudad de Wuhan, que ya provocó la muerte de 17 personas y al menos 444 infectados.



"No hay que asustar por el nuevo coronavirus chino, pero hay que estar atentos y expectantes, como con el ébola en 2014, si hay pacientes con fiebre y tuvieron contacto con vías chinas", indicó el infectólogo Tomás Orduña, jefe del servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical del hospital Muñiz, respecto del nuevo coronavirus, nCoV, por el que se confirmaron los primeros 27 casos el pasado 31 de diciembre.



En ese mismo sentido, Ana Putruele, jefa del servicio de Neumonología del Hospital Clínicas, al ser consultada sobre este coronavirus, coincidió en que que "no hay que asustar pero estar bien informado".



Orduña se mantuvo cauto respecto de la tasa de transmisión del nuevo coronavirus, aunque remarcó que hay que esperar los próximos días.



"Es llamativo que en dos días se duplicaron la cantidad de casos, de 200 a casi 500, lo que da una mayor transmisión humana pero hay que ver qué pasa en estos días porque se veía una baja tasa de transmisión", remarcó el infectólogo.



Y agregó que "la epidemia del 2003 nos enseñó mucho (por el virus del SARS, Sindrome respiratorio agudo y grave, causado por el miembro de una familia del coronavirus que se propagó a partir de pequeños mamíferos en China), debido a que se actuó rápido y se tomaron medidas preventivas de aislamiento de contacto social, uso de barbijos y velocidad en la consulta médica ante cuadros febriles".



"Actuar rápido con medidas preventivas evita una gran epidemia o la aparición de futuros casos", indicó Orduña, quien remarcó que la Argentina tiene una gran comunidad china y en dos días es el año lunar chino.



Consultados ambos especialistas respecto del coronavirus, los especialistas indicaron que "son una gran familia de virus que causan desde resfriados leves hasta neumonías mortales, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y afectan a numerosas especies de animales" mientras que aclararon que "siete de ellos (incluido el descubierto ahora en China, llamado 2019-nCoV) pueden afectar a personas".



Hay dos precedentes de epidemias graves causadas por coronavirus: el SARS (síndrome respiratorio agudo grave), por el que hubieron más de 8.000 casos y casi 800 muertes en 2002 y 2003, y el MERS (síndrome respiratorio de Oriente Medio), que afectó a 2.000 personas y provocó unas 700 muertes desde 2012.



Respecto a los síntomas que se detectaron en infectados con este nuevo coronaviurs, Putruele señaló que "provoca síntomas similares a los de una neumonía, ocasiona fiebre y dificultades respiratorias, aunque dependiendo de la persona afectada, pueden ser muy leves, graves o incluso mortales".



Hasta la fecha se encontraron casos de la llamada "neumonía de Wuhan" en pacientes en las ciudades chinas de Beijing, Shanghái y Shenzhen. También se lo detectó en Taiwán, Japón, Tailandia, Corea del Sur y Estados Unidos.



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió un comunicado para quienes viajen a China y recomendó "que eviten el contacto con individuos que presentan enfermedades respiratorias agudas, como con lugares donde estén presentes animales de granja o salvajes, vivos o muertos".



Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, confirmará este miércoles, luego de una reunión de especialistas, si debe declararse la emergencia internacional por riesgo para la salud pública.