Habló el padre del mendocino agredido en Gesell: "Hay un grado de perversidad muy grande"

La violencia ejercida por jóvenes a la salida de boliches se convirtió en uno de los temas más preocupantes y en las últimas horas se conoció el caso de un mendocino de 18 años fue agredido ferozmente la semana pasada por otros tres jóvenes a la salida de un boliche en Villa Gesell. Ese hecho quedó registrado en una filmación que se viralizó en las redes sociales luego de que aparentemente los mismos agresores la publicaran.

El padre de la víctima habló y contó lo que pasó y por qué decidieron no hacer la denuncia. “Yo no sé si eran jugadores de rugby o no quienes le pegaron a mi hijo, pero sí sé que hay una falta de valores enorme en la sociedad y un grado de perversidad muy grande con conductas casi primitivas”, dijo preocupado Walter Romby, papá del agredido Mateo.



El joven oriundo de General Alvear había ido de vacaciones a Villa Gesell con amigos y dos días antes de que ocurriera el asesinato del joven Fernando Sosa Báez en la misma ciudad, fue agredido brutalmente por otros tres jóvenes a la salida de un local bailable, y al parecer los agresores fueron quienes viralizaron las escenas de la golpiza en las redes sociales.



En las historias de Instagram de un tal Tadeo Abraham, se puede ver a tres personas golpeando a un indefenso muchacho, imagen que fue etiquetada a todos sus amigos en el video con sus identidades, pero luego de haberse viralizado las imágenes, quienes aparentemente fueron participantes de la golpiza cerraron sus cuentas de redes sociales.

DIFUSIÓN MASIVA PARA ESCRACHAR A ESTOS 3/4 HIJOS DE PUTA, amigos de los rugbiers que le quitaron la vida a Fernando Baez. @Loren_leonel17 (remera azul) @eze_nicolas10 (remera negra y pantalón corto) Tadeo Abraham (el que filma) y encima les parece gracioso. pic.twitter.com/2yngBFSAC3 — MACRI RE DURO (@GATITOMAUDICIO) January 19, 2020



“Más allá de lo qué pasó, qué por suerte mi hijo no respondió a los golpes fuertes que recibió, lo más preocupante es la escalada de violencia qué hay en la sociedad”, reflexionó el papá del joven agredido, quien decidió no hacer la denuncia.





Según relató el papá del chico golpeado, “los agresores se escaparon del lugar” y su hijo decidió no responder a la agresión ni hacer la denuncia.



“De qué vale denunciarlos si son hechos excarcelables y la problemática está en los hogares, la familia, la sociedad toda, es mucho más profunda”, lamentó el hombre.