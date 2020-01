Diseñaron un sistema para lavar autos con tan solo 2 litros de agua

En una época que la emergencia hídrica azota el mundo y en particular a Mendoza, sobran motivos para iniciar cambios rotundos que permitan revertir la situación. A partir de esta preocupación aparece Wipper: un servicio de lavado de autos a domicilio a través de una aplicación móvil o desde WhatsApp. La novedad es que lava un auto con solo 2 litros de agua. De esta manera, se ahorran cientos de litros que usualmente son mal utilizados al realizar esta actividad y a su vez se provee trabajos registrados a cientos de personas que quieran sumarse al proyecto.

El emprendimiento, que inicialmente nació en julio de 2018 de dos hermanos Rodolfo (39) y Mauricio Lucero (31), empezó a funcionar entre una comunidad reducida para así poder reconocer errores y aciertos que colaborarían en un futuro cercano en el armado final de la idea. Recién en diciembre de 2018, Wipper fue oficializado con registro de marca y legitimización.

Rodolfo (39) y Mauricio Lucero (31), los creadores de la idea.

Rodolfo contó a MDZ qué lo motivó a crear esta propuesta: “Viví en Chile y empecé a ver lo que era el uso de la manguera para lavar. En ese momento me di cuenta la cantidad de agua que se gastaba en un lavado de auto tradicional. Me dije a mi mismo: ‘Acá hay que hacer algo’. Entonces me pregunté: ¿Por qué no llevarle al cliente un servicio correcto al lugar donde se encuentra? Al llevar nuestro auto a un lavadero o al hacerlo por nuestra cuenta, además de la variable tiempo, se suma la cantidad de agua gastada”.

“Una de las motivaciones más importantes es que podíamos cambiarle la vida a un montón de personas”, dijo Rodolfo.

Mauricio notó que al aplicar esta idea se podrían generar puestos de trabajo y de esta manera generar un triple impacto que consiste no solo en obtener un beneficio económico, sino también aportar al entorno social y ecológico. Sus sistema es muy similiar a las aplicaciones Uber, Pedidos Ya, entre otros.

“Teniendo en cuenta la cantidad de agua que se utiliza al lavar un auto, pensamos qué podíamos hacer al respecto en un contexto de crisis hídrica en la provincia. Aysam mostró estadísticas reales que arrojaban que una persona gasta alrededor de 700 litros al lavar el automóvil. Por su parte, al realizar el lavado con tan solo 2 litros -como la propuesta de ellos-, se estima que 3 millones de litros son ahorrados durante un año”, contó Rodolfo.

“La gente no mide el uso de agua hasta que le falta”

La aplicación Wipper tiene como principio fundamental “replantearse y cambiar la forma en la que usamos los recursos”, para eso diseñaron mochilas de trabajo para los lavadores que hacer efectivo el lavado. “Estuvimos 2 meses para ver el proceso de los líquidos, 4 meses para encontrar las mochilas adecuadas para cargar todo que se lleva adentro”, manifestó.

¿Qué elementos son utilizados durante el lavado?

El kit de trabajo que se utiliza está compuesto por microfibras grandes de 40x60cm; rejillas; 3 dispensadores de productos: brilla goma en gel, polímero biodegradable (lleva limón y aloe vera, lo cual absorbe tierra al pulverizar). Todo esto en una mochila.

“Lo más importante fue adquirir un pulverizador que disparaba el polímero con microespuma”, aclaró al mencionar brevemente los elementos utilizados para aprovechar al máximo los 2 litros de agua que son mezclados con un producto de limpieza especial, luego de usar una aspiradora.

Para ejecutar el proyecto en su totalidad se necesita un gran suma de dinero. Por eso tuvieron que contar con aportes del Gobierno provincial y nacional. Así se terminó de afianzar lo que alguna vez soñaron los hermanos Lucero.

Paso a paso entre el cliente y el lavador

Con tan solo un mensaje de WhatsApp del cliente que aclare día, lugar, hora, auto y qué tipo de servicio es solicitado, los trabajadores eligen si aceptan el trabajo o no, especialmente condicionados por la locación. Además, el cliente siempre va a saber quién es la persona que irá a lavarle el auto, identificado con sus datos personales. Durante el servicio se firma un formulario que garantiza la transparencia y seguridad.

El pago puede ser digital o en efectivo y de este, un 70% pasa al bolsillo del lavador y el 30% a Wipper. Por otro lado, las personas que deciden ser parte del equipo de lavadores, poseen cobertura médica durante su jornada laboral. Esto se debe al convenio de Wipper con la aplicación móvil Me Cubro que ayuda a los trabajadores en el caso de que ocurra un accidente laboral o personal mientras el seguro esté activo.

Para ser lavador, hay que realizar una inversión de $4.500 por la mochila lavadora, en una especie de comodato.

Generación de puestos de trabajo y el futuro del proyecto

Actualmente existe un convenio con la Municipalidad de las Heras con un programa llamado “Las Heras Emplea y Trabaja” en el cual se trabaja en conjunto de personas para promover empleo a sectores que lo necesitan. “Ya hemos juntado 20 personas en Godoy Cruz y 12 Las Heras”, dijo Rodolfo al referirse a los jóvenes que han sido acercados por diferentes motivos a la idea.

“Seguimos reclutando lavadores en el Gran Mendoza. De ahí en más queremos operar en Buenos Aires y Córdoba. También tenemos que salir a buscar mas inversiones para cubrir las 4 provincias más grande del país. Cuando llegue el momento lo haremos en todo el país”, agregó.

La reacción de la gente y el uso de la app irán marcando el camino: "Queremos que la gente elija lavar el auto con nosotros porque realmente no quiere derrochar agua”.

El empredurismo para Rodolfo es "aportar tu granito de arena para generar triple impacto. Hago lo que siento y dejo una huella. Si un problema como el del agua nos preocupa, hay que ocuparse para resolverlo. Nosotros arrancamos de abajo. No venimos de una familia adinerada. Lo maravilloso de esto es emprender el desafío sin saber que puede suceder. Después las cosas se van acomodando”.