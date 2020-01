Un joven busca a su familia biológica en San Carlos

Una historia de búsqueda de la identidad y la conexión con sus raíces mantiene en vilo a todo el Valle de Uco. Nicolás Acuña nació hace 21 años en San Carlos, pero fue dado en adopción y hoy está rastreando a su familia biológica, con los primeros resultados positivos: pudo encontrarse con una hermana.

Residente en Guaymallén, Nicolás supo desde niño que había sido adoptado. Años más tarde, finalmente tomó la decisión de buscar a su mamá, de quien tenía solo el dato de su nombre, e inició una búsqueda a través de las redes sociales para dar con su paradero.

Según los datos que pudo recabar por su familia adoptiva, Nicolás nació prematuramente el 20 de septiembre de 1998 en el Hospital Tagarelli de Eugenio Bustos, de una mujer identificada como Erica Jara. "Como mi mamá no podía tener hijos, iniciaron los trámites y me adoptaron desde pequeño, por lo que me trasladaron al Hospital Notti. Cuando me dio en adopción, mi mamá biológica, que tenía entre 16 y 21 años, estaba con una hija de dos años, que ahora tendría unos 23", explicó el joven estudiante de enfermería al diario El Cuco Digital.

Para darle mayor difusión a su historia, Nicolás publicó un posteo en el grupo de Facebook “Dónde Estás”, que tiene como objetivo ayudar solidariamente en la búsqueda de seres queridos con los que hayan perdido contacto. Luego de algunos contactos infructuosos, el joven recibió un mensaje de una mujer que sería su hermana biológica: "Me comuniqué anoche con Karen, una chica que tiene a su mamá que se llama Érica Jara. Además, su abuela le contó que su madre había dado en adopción un hijo y otros datos que coincidían", expresó esperanzado.

Ante las evidencias cada vez más seguras, Nicolás y Karen acordaron encontrarse en San Carlos: "Hoy me encontré con ella; cuando nos vimos nos lloramos la vida". En esa reunión, el joven estudiante se enteró que tiene otras tres hermanas mujeres y un varón. "Yo sé que son ellos", afirmó mientras espera ser recibido por su madre biológica.