Reportan fallas en el período de prueba de la SUBE

Mientras la tarjeta SUBE continúa con su período de prueba hasta el 31 de marzo, en la base de ese sistema en Mendoza ya se reportaron reclamos de algunos usuarios. Uno de los planteos es la existencia de unidades que todavía no habilitaron el cobro con esta tarjeta. Se han registrado casos en los que los pasajeros fueron obligados a bajar de los colectivos, por solo contar con la SUBE al momento de subir al micro.

Desde la Dirección de Transporte afirman que cuando algún usuario aborde con la SUBE únicamente (sin la RED BUS) y se trate de unidades que no tengan habilitada la nueva tarjeta, los choferes no podrán obligar al usuario a bajarse, pese a que todavía debe hacerse el viaje con los dos plásticos.

Desde el momento en que se adquiere la SUBE en los centros autorizados, se le comunica a la persona que el nuevo sistema está en un período de prueba y que por lo tanto el pasajero está obligado a subir al transporte público con las dos tarjetas con saldo.



Hasta la fecha se han detectado otras deficiencias. Por ejemplo, hay unidades en las cuales no se han realizado los descuentos correspondientes en los viajes.

Desde SUBE explican que una vez realizada la denuncia (en Centros de Atención, línea 148 y EMOP, en Las Heras y Belgrano), la tarjeta del pasajero damnificado es rectificada en el sistema para que en las próximas oportunidades se haga efectivo el beneficio. De todas formas, aclaran que el usuario no podrá recuperar su dinero por los desperfectos señalados.



En la actualidad, el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) está funcionando en las líneas 100, 200, 300, 400, 500, 600 y 800, aún no funciona en las líneas 700 y 900, y tampoco en el Metrotranvía. Las fechas para estos últimos casos no están confirmadas.



Para conseguir la tarjeta

Hasta el 31 de marzo se la puede adquirir de forma gratuita en los puntos de entrega autorizados.

en los puntos de autorizados. Turnos en los centros de atención, a través del sitio http://sube.mendotran.com.ar/

Centros de atención

Ente Mendoza Turismo (San Martín 1143 casi Garibaldi, Ciudad).

(San Martín 1143 casi Garibaldi, Ciudad). Centro de Atención de Perú y Rivadavia , Ciudad.

, Ciudad. Centro de Empleados y Comercio (Buenos Aires 133, Ciudad).

(Buenos Aires 133, Ciudad). Terminal Mendoza (planta baja y 1º piso, ala Oeste).

(planta baja y 1º piso, ala Oeste). Casa de Gobierno (Parque Cívico, Ciudad).

Producción: Zoe Euliarte