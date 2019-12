Conferencia de Daniel Ferminades: Verdades Develadas

Luego de un año en donde se destaca su participación como orador en la Feria del Libro de Buenos Aires y el Congreso Mundial Pax et Lux, en República Dominicana, el conferencista internacional Daniel Ferminades cierra su ciclo de conferencias del 2019 en la ciudad de Mendoza, lugar que visita desde el 2010.

Modalidad de las conferencias

Sin seguir los lineamientos de ninguna religión, credo o ideología, en este encuentro Daniel desarrollará los aspectos fundamentales del trabajo interno en busca del autoconocimiento, brindándonos herramientas para tomar conciencia de la esencia de la vida y de la realidad espiritual del hombre, develando la Verdad que subyace en todo lo que somos.

Es solo a través de conocernos y de superar nuestras propias limitaciones que podremos como individuos y como humanidad transitar un camino de paz, aprendiendo a vivir nuestra propia Vida a través del Amor.

La particularidad de la conferencia es que los temas que se desarrollen surgirán a partir de las preguntas del público, sin estar preestablecidos, considerando que todos tenemos muchos interrogantes y situaciones de vida en común.

Daniel, sobre el sentido espiritual de la vida

El universo se expande desde el centro, nuestra conciencia y nuestra obra también deben expandirse desde el centro.

Si tenemos familia, es desde ahí que debemos crecer. Nuestro vehículo de expresión es el que necesitamos para crecer a partir de ese centro. Desde ahí tenemos que comenzar a tomar conciencia.

Somos muchos en el mundo que pensamos en el servicio pero nunca pensamos en cambiar, en hacer las cosas bien nosotros. Vamos a otros lugares a servir, pero en casa somos irascibles. Esa es la realidad, en el centro estamos mal. Si el universo está mal en el centro, cuando se expande desparrama el mal.

Partamos de nuestro centro y seamos amorosos en nuestra vida en donde quiera que nos encontremos, en el lugar en donde la vida nos ubicó o en el lugar en que hoy, como adultos, buscamos estar. Pero comencemos a irradiar, a impartir, a repartir y a distribuir ese amor que no es nuestro, es de todos. Vivimos atesorándolo, buscándolo para tener cada vez más y sentirnos cada vez mejor. Si llegó a nuestra vida, la cambió y le dió un nuevo sentido, tratemos de que esto también sea en la vida de los demás.

La naturaleza tiene vida, todo tiene vida, toda vida está evolucionando, toda vida es por el Creador, es Él quien evoluciona a través de la vida. ¿Participamos conscientemente de esa evolución, la acompañamos o somos una resistencia, un ancla?

Tenemos que poner más conciencia en lo que estamos haciendo, poner atención. Comencemos a rever lo que realizamos a diario para encontrarle un sentido profundo, un sentido espiritual, y si no lo tiene dárselo. Si no se lo podemos dar, encontremos la forma de dejar de hacer lo que estamos haciendo, porque si lo que hacemos no tiene un sentido espiritual no hay manera de aplicar el amor, y estamos ocasionando un daño a la propia vida y a la ajena, a toda vida.

Cambiemos poniendo conciencia, poniendo atención.

Cuando digamos una oración, ya sea que nazca de nuestro corazón o repitamos lo que alguien nos dijo, tomemos conciencia de lo que estamos diciendo y veamos qué de todo eso aplicamos en la vida, porque lo que cambia al mundo no es la oración, sino la puesta en práctica de aquello que pedimos.

