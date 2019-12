Tarjeta alimentaria: enterate qué es, quiénes y cómo podrán recibirla

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó hoy que la tarjeta de alimentos que otorgarán a las madres de niños de hasta seis años que no pueden acceder a los alimentos básicos "es una política nutricional para combatir el hambre" y anticipó que no habrá que "anotarse en ningún lado" para solicitarla porque los padrones están hechos ya que "la Argentina tiene una buena base de datos".



En diálogo con Radio 10, Arroyo explicó que "se empezará por lo prioritario, que es la tarjeta de alimentos para madres que tienen chicos de hasta seis años, y que les permitirá comprar los alimentos que quiere la familia, y trabajará un conjunto de nutricionistas promotores de salud que las van a guiar".



"Es una política nutricional para resolver el problema del hambre y la mal nutrición en Argentina", sintetizó Arroyo, al asegurar que el país "está mal de verdad: la situación es muy crítica y acá hay que trabajar para reconstruir".



El ministro sostuvo que "la gente no tiene que anotarse en ningún lado" porque "ya están los padrones hechos porque Argentina tiene una buena base de datos", al tiempo que aclaró que comenzarán "por los barrios en situación más crítica, que en general están en los grandes centros urbanos".

Hoy recorrí distintas oficinas del Ministerio de Desarrollo Social para saludar a los equipos de trabajo y compartir los planes que vamos a poner en marcha con el presidente @alferdez Junto a ellos, vamos a poner a la Argentina de pie pic.twitter.com/ZsMudu65cB — Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) December 11, 2019





Además, mencionó la futura implementación de microcréditos productivos a bajas tasas de interés para por ejemplo "gasistas o panaderos que no acceden a créditos bancarios y terminan endeudándose, por eso vamos a un fondo de crédito no bancario para máquinas, herramientas e insumos, para empezar a mover desde abajo a la economía".



"El hambre y el endeudamiento son las dos cosas que hoy están desacomodando la vida de los argentinos" y "Argentina se reconstruye con un montón de gente trabajando", y "de abajo para arriba", afirmó.