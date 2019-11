Comienzan los testeos gratuitos y asesoramiento sobre sida

El Ministerio de Salud Desarrollo Social y Deportes adhiere a esta celebración e invita a todos a sumarse a la toma de conciencia sobre la importancia de conocer el estado serológico.

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se ha convertido en uno de los días de la salud más reconocidos y supone una oportunidad para recordar a los que han fallecido, crear conciencia y celebrar victorias como el acceso a servicios de prevención y tratamientos antirretrovirales.

En este marco, se realizará la Campaña Mendoza Elige Saber edición 2019, que busca promover el testeo de VIH, que es rápido, confidencial, voluntario y gratuito.

Los objetivos de la campaña son reducir la cantidad de diagnósticos tardíos, en particular en varones, promover el testeo de mujeres embarazadas para evitar la transmisión vertical del VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS) e incluir a sus parejas, disminuir mitos y miedos en torno al VIH y otras ITS, a través del asesoramiento.

La Campaña Mendoza Elige Saber se inicia el viernes 29, de 9 a 13, con stands en los distintos hospitales, CePAT, Áreas Sanitarias, universidades y organizaciones de la sociedad civil de la provincia. Las personas que estén interesadas en conocer su situación en relación con la infección por VIH pueden acercarse y tener un asesoramiento pre y post-test.

En cada uno de estos lugares, se contará con equipos interdisciplinarios de Salud y se distribuirá material gráfico de prevención y preservativos.

Cronograma:

Viernes 29 de noviembre de 9 a 13

Centro de Referencia Dr. Emilio Coni

Hospitales

Hospital Central

Hospital Luis Lagomaggiore

Hospital Pediátrico H. Notti

Hospital José Néstor Lencinas

Hospital Chrabalowski

Hospital Diego Paroissien

Hospital I. Perrupato

Hospital Saporiti

Hospital Illia

Hospital Scaravelli

Hospital Tagarelli

Hospital Schestakow

CePAT (Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo) que funcionan durante todo el año y que también estarán presentes este día.

CePAT de Municipalidad de Capital Peatonal Sarmiento y San Martín.

CePAT de Centro de Salud Nº 76 Dr. Ángel Pérsico.

CePAT Centro de Salud Municipal N° 304 B° Fuchs en Plaza de Godoy Cruz.

Áreas Sanitarias

Área Sanitaria Ministerial de Las Heras: Centro de Salud N° 17 Carlos Evans.

Área Sanitaria Municipal de Luján: Centro de Salud Municipal N° 31 David Busana.

Programas Municipales de Prevención en VIH/Sida

Las Heras y OSC Vida Infantil. Realizará testeos en la Plaza Marcos Burgos.

Guaymallén: del 25 al 30 de noviembre, actividades en diferentes distritos municipales con el Camión Sanitario.

Tunuyán: Realización de Asesoramiento y Testeo en el Manzano Histórico.

Universidad Nacional de Cuyo

9 a 13 Facultad de Ciencias Médicas: Consultorio de Consejería y Testeos de HIV en el CENMAD (Centro de Medicina del Adolescente) enfrente del ex rectorado.

Organizaciones de la Sociedad Civil

Fundación Rock and Vida a partir de las 18 horas, en Peatonal Sarmiento y Patricias Mendocinas de Ciudad, se realizarán asesoramiento y testeos, intervenciones artísticas y stand informativo.

Centro Médico Pediátrico “Medikids” (Rodríguez y Pueyrredón)

Domingo 1 de diciembre