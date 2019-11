Así viven los osos del Ecoparque que fueron trasladados a Estados Unidos

El traslado de osos pardos que se inició la semana pasada desde las instalaciones del Ecoparque de Mendoza culminó con la llegada de 10 ejemplares a un reconocido santuario natural del estado de Denver, Colorado, en Estados Unidos.

Este traslado se dispuso en el marco del cambio de paradigma que se viene registrando en las instituciones zoológicas de todo el mundo, al cual se sumó Mendoza. El reconocido caso de la chimpancé Cecilia, declarada por la Justicia mendocina como sujeto de derechos no humanos, y el traslado de los leones a Norteamérica marcaron el camino a seguir que culminó con el traslado de los osos pardos.

Actualmente, el Ecoparque Mendoza se encuentra en fase de reconversión y se viene trabajando, entre otras cosas, en un prestigioso Plan de Derivaciones de Animales tanto nativos como exóticos. En la actualidad ya se han trasladado más de 500 animales y otros 1.100 ya tienen destino asignado con todos los recaudos ambientales y sanitarios correspondientes, avalados por un Consejo Consultivo que está integrado por más de 10 organismos científicos, técnicos y de la sociedad civil.

Los osos Athila, Fausto, Yogi, Julieta, Sorpresa, Mabel, Esperanza, Libertad, Rosa y Buko ya se encuentran disfrutando junto a otras 500 especies de animales de un espacio completamente natural adecuado a las condiciones que estos ejemplares necesitan, en su hábitat natural y fundamentalmente con el derecho de mirar al cielo, pisar la tierra y recibir una atención personalizada a diario por especialistas del lugar.

Transformamos en realidad el derecho a vivir una vida mejor. Hoy los 10 Osos del #EcoparqueMendoza disfrutan en @animalsanctuary (EE.UU) más de 4mil hectáreas de naturaleza pura junto a otros 500 animales en su hábitat natural. pic.twitter.com/rC5mstnUpM — Humberto Mingorance (@MingoranceH) November 29, 2019

Historia de los osos

Mabel

Es la osa más geronte, nacida en cautiverio en el que fue el Zoológico de Mendoza. Vivía sola, confinada en un recinto de pobre enriquecimiento ambiental.

Sorpresa

Es rosarina de nacimiento, proviene del ex Zoológico de Rosario. Llegó a Mendoza junto a su mamá Mirtha (fallecida recientemente), en 2001. Tiene 22 años.

Julieta

Nacida en el Zoológico de Mendoza fruto de una relación entre Sorpresa y Fausto. Tiene 11 años aproximadamente. Hasta 2016 vivió sola y luego convivió con sus dos hermanas.

Esperanza, Libertad y Rosa

Nacidas en el Zoológico de Mendoza fruto de una relación entre Sorpresa y Fausto. Hermanas de Julieta, tienen 9 años aproximadamente. Vivieron juntas hasta 2013. Luego, por las limitaciones de la infraestructura, debieron ser separadas. Fue recién en 2016 cuando Esperanza y Libertad pudieron reconstruir su relación con su otra hermana Julieta, gracias a las adecuaciones de los recintos.

Athila

Es rosarino adulto, proviene del ex Zoológico de Rosario. Llegó a Mendoza aproximadamente entre 1998 y 1999. Vivió en el recinto 29 con otros de su especie hasta que luego de un intento de escape fue confinado a un recinto en 2000. Athila es uno de los animales que más ha padecido el encierro. Desde hace 19 años su recinto es análogo a una fosa, no tiene perspectiva de horizonte lo cual imposibilita percibir las estimulaciones del entorno. Los visitantes del exzoo, al recorrer el paseo, no podían percibir la presencia de Athila, es uno de los tantos individuos e historias invisibilizadas.

Fausto y Buko

Nacido en cautiverio en el Zoológico de Mendoza, convivía con su hijo Buko en el mismo recinto, donde alternaban salidas al área exterior día por medio, ya que también compartían recinto con Sorpresa. En la época de celo, ambos machos se tornan conflictivos, denotando una dominancia del más joven sobre el adulto.

Yogui

Nacido en cautiverio en el Zoológico de Mendoza, hijo de Fausto. Vivía solo desde hacía varios años. Las secuelas del encierro se hacían evidentes ante el comportamiento estereotipado que presentaba.