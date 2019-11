Tiene 19 años, es deportista y se recupera tras una enfermedad inusual

Por Diego Gubinelli / Especial

“Sentí que se acababa todo para mí. Estaba vencido por el hecho de que debían cortarme la pierna. Tus objetivos personales se desmoronan en un segundo. Quedas totalmente en blanco”. Angelo Cipolla es un adolescente de 19 años que practica rugby como actividad deportiva. Hace algunas semanas, luego de un entrenamiento común y corriente en el Mendoza Rugby Club, regresó a su casa con una inquietante molestia en su pierna izquierda que, sin imaginarlo, derivaría en un verdadero calvario para él y su familia. El proceso comenzó con una ligera torcedura de tobillo que paulatinamente pasó a tornarse muy dolorosa. Su tejido muscular estaba gravemente dañado sin que el fuera consciente de ello. Cipolla concurrió al Hospital Central para obtener más certezas.

Su diagnóstico indicó que estaba atravesando un “síndrome compartimental agudo”. Después de numerosas consultas a otros profesionales de la salud, finalmente fue operado de urgencia en el Central. Tenía serias probabilidades de amputación debido a la inevitable infección en el tejido muscular que no permitió que la sangre circulara con normalidad. La labor profesional de los médicos generó que la intervención fuera exitosa. Actualmente, el muchacho se encuentra llevando a cabo un arduo proceso de recuperación.

“Recuperarse es bastante lento. Perdí la sensibilidad en la mitad de la pierna y recuperarla llevará tiempo. Quizás llegue a más 60 sesiones de fisioterapia. Igual nada se compara con el miedo que sentí en aquel momento”, comentó el joven a MDZ.

Esta historia, que podría haber terminado de manera dramática, da pie a un análisis un poco más exhaustivo sobre la realización de actividad física de manera desmedida o imprudente por parte de las personas; y cómo estas pueden verse afectadas a mediano o largo plazo.

¿Qué es el síndrome compartimental?

En términos medicinales consiste en una afección seria que implica aumento de la presión en un compartimento muscular. Puede llevar a daño en nervios y músculos, al igual que problemas con el flujo sanguíneo.

Normalmente, esto se debe principalmente a fracturas, traumatismos, yeso o vendaje apretado y problemas hematológicos previamente detectados. Las principales zonas afectadas suelen ser las piernas y los antebrazos. En casos extremos, es posible que se deba acudir a la amputación de la extremidad.

“Si bien me sentía un tanto fatigado, no pensé que llegaría a esto. Recomiendo elongar, descansar y cuidarse para que a otro chico, y particularmente de mi edad, no le suceda esto”, expresó Ángelo.

“Lo que sucede es que al pasar 6 horas o más, como en este caso, se produce una necrosis (muerte de las células) y posteriormente neuropraxia (falla del sistema nervioso). Los desgarros aumentan el tamaño del musculo al causar una trombosis. Esto no se calma con analgésicos y necesita intervención quirúrgica urgente”, contó el médico traumatólogo del Hospital Central Mariano Palmili (matrícula 10530), que se encuentra interiorizado con el caso en particular.

Relevancia de esta inusual enfermedad

Lo cierto es que esta enfermedad, por más rara o infrecuente que parezca, puede afectar a diversos sectores de la población sin importar edad. Sin embargo, aquella gente que exige su cuerpo más de la cuenta debe tener más precaución. Las consecuencias pueden ser irreversibles.

“La vida a veces te pega una cachetada que te da vuelta en lo anímico. Uno nunca se imagina que pueden suceder esta clase de cosas. No pasa nada hasta que pasa dicen. Agradezco a todo el personal de Mendoza Rugby Club y también al del Hospital Central por ser de gran ayuda en esta pesadilla”, dijo Angelo al sincerarse.

Por otro lado, aquellos que no hacen actividad deportiva diaria o semanalmente y, de repente, exponen su musculatura a niveles de rendimiento que el cuerpo no soporta, también pueden verse afectados.

El kinesiólogo Fernando Enrique Segura (matrícula 921), especializado en osteopatía, dialogó con MDZ Online y comenzó contando que es importante identificar las 5 P para saber con seguridad que se trata de un problema de este tipo. En inglés, estas corresponden a: pain (dolor), pallor/palidez, panestesia (hormigueo y falta de sensibilidad), parálisis y pulselessnes/pulso (en este caso, su ausencia).

“Un compartimiento es, se podría decir, un estuche que tiene músculos que adentro tienen cadenas linfáticas, arterias y nervios. El aumento de presión se debe a actividad muscular excesiva que genera un edema. Normalmente esto se da después de traumatismos cómo desgarros, esguinces y fracturas. Aunque también puede suceder cuando se aplica mal un yeso o vendaje en su defecto”, expresó.

Prevenir

Segura mostró sus inquietudes sobre la falta de prudencia a la hora de realizar ejercicio y recomendó algunas implementaciones para evitar problemas.

-¿Cómo se puede prevenir?

-Es imprescindible prevenir respetando pequeños detalles que suelen pasarse por alto, como por ejemplo la elongación de cada grupo muscular. Es crucial que se haga previa y posteriormente. Asimismo se debe acudir a la terapia de contraste (aplicar frío y calor durante 30 minutos) para producir vasoconstricción y vasodilatación en la zona donde se encuentra la molestia. De todos modos, siempre es recomendable acudir a un profesional de la salud o antes posible.

-¿A qué se deben estas afecciones tan graves y a la vez poco comunes?

-Primero quiero destacar que es necesario respetar los tiempos de reposo que el cuerpo exige. Estos deben ser acorde a la magnitud de la actividad física que se realiza.

No obstante, también existen otros factores. Hoy por hoy la gente se agarra del deporte como válvula de escape para el estrés y termina haciéndole mal debido al “consumo” de deporte y no a la realización consciente. Entrenar, elongar y descansar son tres claves que deben convivir entre sí. Por supuesto, existe un lado psicológico para prevenir estos excesos que derivan en lesiones graves como la mencionada.

-¿Qué casos frecuentes se te vienen a la mente?

-Suele suceder mucho con el Running. Las personas que, al no hacer actividad regularmente, pasan a efectuar este entrenamiento, terminan con graves lesiones musculares o incluso con problemas cardíacos.

En efecto, informarse al respecto resulta beneficioso para no tener que lidiar con graves problemas de salud y a la vez comprender que nadie es ajeno a que le sucedan este tipo de problemas y/o enfermedades.