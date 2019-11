Piden 15 años de prisión para Alperovich

El abogado que representa a la sobrina de José Alperovich en la denuncia por violación contra el senador nacional y ex gobernador de la provincia de Tucumán anunció hoy que pedirá "la pena máxima de 15 años" de prisión. Ricardo Santoro explicó que la denuncia se hizo en Buenos Aires y Tucumán porque los hechos difundidos el viernes por la mujer sucedieron en ambos distritos “entre diciembre del 2017 y principios del 2019”.



Asimismo, agregó que, tras la denuncia, “se ha dispuesto la custodia permanente por parte de la Policía Federal para protección de la víctima”. “Estamos pidiendo la pena máxima de 15 años para Alperovich”, anunció en diálogo con radio La Red, y explicó “que los jueces pueden pedir el desafuero (del senador), eso no depende de nosotros, aun así la causa debe continuar”. “Ahora estamos haciendo las actuaciones procesales para que la causa pueda avanzar y que se aseguren las pruebas presentadas”, contó el abogado.



El representante de la sobrina de José Alperovich adelantó “requerimos al fiscal las actuaciones que deberán desarrollarse y para esto se debe tener una perspectiva de género y tener todos los medios suficientes para probar los delitos” que se le imputan al ex gobernador tucumano. Santoro también se refirió al hecho de que el senador haya hecho público en Twitter el nombre de la joven y advirtió que “se trata de la revictimización de la víctima, de no respetar su intimidad, denigrarla públicamente y cuando la nombra en una provincia tan chica como esta nos afecta sobremanera”.



Asimismo, el abogado contó que su representada “por un lado está aliviada por la carga que llevaba consigo y, por otro lado, agobiada por los hechos públicos pero con la convicción que hizo lo que corresponde”.

La joven declaró esta mañana, y, según su vocera "respondió todas las preguntas del fiscal" y "se siente muy aliviada".