Perlita: una ex soberana afirma que la Vendimia cosifica a la mujer

Luego de que el gobierno de San Juan decidiera que la Fiesta Nacional del Sol no hayan reinas con capa y corona, y en su lugar, "embajadoras", esto repercutió en Mendoza en el ámbito de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Y en este contexto apareció el debate acerca de la "cosificación" de las reinas. Algunas opinan que el título de reina o sus atributos no "cosifiquen" a las portadoras.

Por ejemplo, en 2017, a poco de ser electa Reina Nacional de la Vendimia, la maipucina Victoria Colovatti expresó que "Vendimia no es una cosificación de la mujer, va más allá de eso. La gente no sólo nos elige por la belleza, sino también por cómo nos expresamos y cómo somos con el público". En tanto que Lucía Lamacchia, reina de Guaymallén, afirmó que la mujer en Vendimia "no es una muñequita de torta".

Sin embargo, en las últimas horas, vía Twitter, una ex soberana vendimial de Godoy Cruz declaró lo contrario.

En febrero de 2015, Luciana Ruggieri fue coronada reina de la Vendimia de Godoy Cruz. En su Twitter, hoy confesó que "los que dicen que Vendimia no cosifica a la mujer lamento decirles que nunca me sentí más cosificada que cuando me pusieron en fila con el resto de las reinas departamentales a que nos miraran y "puntuaran" los funcionarios".