MDZArte: Cecilia Prato; capas de tiempo y de búsqueda

"La Prato", como le dicen sus amigos, se define como una artista en constantemente búsqueda. Cecilia sale de su zona de confort permanentemente y juega con la incomodidad hasta lograr que sus obras -las que imagina, piensa y crea- evolucionen. De hecho, siente que nunca están terminadas y por ello siente pánico cada vez que presenta una muestra.

Aunque a veces sus cuadros se perciben como simples, ella nos invita a descubrirlos a través de #MDZArte.

Nombre y apellido:

Cecilia Prato.

¿Te dicen?

Ceci, Cecilia, Prato.

¿Autodidacta o estudiada?

Ambas. El Secundario, en La Escuela Provincial de Bellas Artes y me recibí de Profesora de Grado en Artes Visuales en la UNC.

Investigo, aprendo y me sigo auto formando por necesidad y gusto de todo lo que me despierta interés día a día.

Cecilia Prato

¿Qué es el arte para vos?

Un medio, una manera de comunicarme y de comunicar. Una forma de vida.

¿Qué expresa?

Color, formas, emociones, sentimientos, amor, duda, preguntas, respuestas.

¿Cómo nació esta necesidad de expresarte a través del arte?

Esas cosas que ven las madres antes que los hijos. Por rebeldía me encontré y desencontré miles de veces preguntándome si esto era lo correcto para mí o si yo estaba en el lugar correcto. Por algo nunca me corrí de este camino.

Hace un tiempo que empecé a entender que no hay nada mejor para mí en este mundo que está necesidad del contacto diario con mi arte.

Cecilia Prato

¿Qué sentís cuando pintás?

Todo lo que uno siente cuando vive.

¿Cómo te enfrentás a un lienzo blanco, a un material sin forma?

No me enfrento al lienzo blanco o sí. Lo armo antes en mis pensamientos, en lo que siento y ya con algo me acerco a la tela. Ahí empieza un proceso de búsqueda y soluciones a la idea que se empezó a gestar.

¿Cuál es el primer paso que das en una hoja en blanco?

Algo que intuyo. Una idea que se presenta con más fuerzas que otras.

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

Sí claro que me encuentro, en otros estados, con otras vivencias, con otra madurez.

Cecilia Prato

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

Cuando entendí que había personas que valoraron mi trabajo no solo por técnica o sentimientos si no también desde lo económico.

¿Se puede?

Si como todos las profesiones.

¿Cuál es tu sueño?

Llegar a estar cerca de muchas personas que entiendan y se les despierte una lucecita de lo que me pasa a mi cuando estoy en el proceso de mis pinturas.

¿Te gusta mostrar lo qué hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Claro que sí. Con el marketing me llevo bien, pero no trabajo para él.

Cecilia Prato

¿Qué te inspira?

Los desafíos, mi búsqueda espiritual, mis logros, mis cuestionamientos, el amor, mis frustraciones, la naturaleza, la vida, la muerte.

¿Qué sentis cuándo lo empezás una pintura?

La voluntad de hacer lo que me propuse de la mejor forma posible.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

El tiempo y el medio es una guía para darle valor económico al trabajo.

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista?

No sabría decirte con exactitud cuál de los dos le da más valor a mi trabajo. De distintas maneras la gente te hace llegar su admiración y respeto.

Cecilia Prato

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

Me gustaría entrar en la vida de la mayor cantidad de personas posibles en muchas partes del mundo y que puedan sentirse a gusto con la elección de mi trabajo.

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

Los dibujos de mi hija de pequeña ( que ya los tengo) y una pintura de Paul Klee.