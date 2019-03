Toda la energía y el color de una avenida repleta de gente y la puesta en escena de increíbles shows musicales fue la manera en que la Ciudad de Mendoza celebró el cumpleaños de un paseo que, hace un año atrás, finalizaba su obra de remodelación tras el ambicioso Plan de Renovación urbana que lleva adelante el municipio. A los festejos se sumaron la reapertura de la Plazoleta Vergara y la Megadegustación, motivos que determinaron más de una razón para celebrar.

El intendente Suarez recorrió la avenida de punta a punta, junto a su familia, vecinos y turistas conmovidos por una fiesta que se sintió en toda la capital mendocina y convocó a unas 50 mil personas que disfrutaron de lo mejor de la música junto a artistas de la talla de SASHA, quien fuera productor, cuatro veces ganador del Premio Internacional de Música de Baile, y cuatro veces premiado también como DJ Mag.

Impresionante la calle Arístides Villanueva el viernes 1 de marzo. La Ciudad es de la gente!!! pic.twitter.com/bii3UvqqiZ — Federico Croce (@FedericoCroce) 3 de marzo de 2019

Los escenarios, contaban con distintas denominaciones por formar parte de shows pensados para todos los gustos. Se hallaban dispuestos en tres espacios diferenciados de calle Arístides Villanueva: el escenario principal, Underground Arena, estaba ubicado sobre Arístides y la Universidad de Mendoza. Allí vibró el Progressive, el House y el Techno de la mano de artistas como Valentina Chaves, Agustín Paoletti, Vj Flash Attack y la mega estrella invitada de la noche, SASHA, de Reino Unido. Mientras que, sobre calle Arístides y Martínez de Rozas, el Urban Stage, cautivó con lo más alto del Hip Hop, el Trap, el Reggaeton y la Cumbia con artistas como Avril Aka Delicia, Mämi & Efrita, Stuart y el Vj Centero. Por último, Super Hits, ubicado sobre calle Arístides y Rodríguez deslumbró con lo mejor del Rock, el Pop, 80´s, 90’s y latinos, de la mano de artistas como Arm Masiero, Martín Guerrero, Franco Terranova y Vj Cromático.

Del mismo modo, los comercios de la zona celebraron junto a los vecinos y turistas. Es que estos, también son protagonistas de todo lo que pasa por esta vía que diariamente reúne a los mendocinos y es un punto de encuentro social permanente y de atracción para visitantes de toda la provincia, el país y el mundo. Así fue como dispusieron promociones gastronómicas especialmente pensadas para la ocasión y, otros, locales de indumentaria, gimnasios y peluquerías mantuvieron sus puertas abiertas para recibir a todo aquel que quisiera adquirir o consumir sus productos, con descuentos y sorteos imperdibles.

Un momento loquísimo: chicas que se casaron con vestidos de Lorena Berti fueron con sus looks y fueron desopilantes! #aristides pic.twitter.com/Dw4nNJyrKR — Federico Croce (@FedericoCroce) 3 de marzo de 2019

La noche se vivió a lo grande en la calle más glamorosa de la Ciudad de Mendoza y dejó deslumbrados a todos los que la visitaron, como es el caso de Lucas Berardo, oriundo de la provincia de Córdoba, quien llegó con sus hermanas y comentó: “No podríamos haber pedido una mejor noche para nuestras vacaciones. Llegamos hoy a Mendoza y esto me parece una movida impresionante. No nos esperábamos que esté tan buena la noche mendocina. Vimos un cartel en la calle que decía: “Arístides 20 horas, 1 de marzo”, nos metimos a la página y estamos acá. Recorrimos todos los escenarios porque tenemos distintos gustos, así que vamos variando. Probamos vino y valió la pena pero nos gusta más la cerveza y estamos disfrutándola también”.

Por su parte, Oihan Irazu, de procedencia española, manifestó: “Llegué hoy en la mañana para visitar a una gran amiga que me acoge aquí y nos ha gustado esto. Vinimos a ver de qué se trataba. Hay un ambiente muy lindo. Mi padre es de Rioja Alavesa, País Vasco y también es una zona muy vinícola. Vengo de tradición de vino y me parece muy lindo que se hagan estos eventos. Vine porque está mi amiga y me gusta el vino y siempre me hablan bien de Mendoza”.

También se hallaba cerca de uno de los escenarios Lucas Figueroa quien, mientras bailaba y disfrutaba de la música con mucha alegría, expresó: “Como DJ productor que soy me gusta que estén promoviendo la música electrónica y su cultura, sobre todo en una calle como la Arístides Villanueva, que ha sido emblemática para nosotros, los mendocinos, al estar llena de bares. Además aquí han comenzado su carrera muchísimos artistas de la escena local. Me parece excelente que hayan traído a genios de la talla de SASHA, como así también los que han estado haciendo el open y el warm. Muy bueno este evento, verdaderamente. Me saco el sombrero”.

Todo estuvo pensada para que vecinos y turistas pudieran vivir un momento único y eso se percibió en cada momento, en todo detalle. Jóvenes y adultos disfrutaron una noche llena de energía que los encontró riendo, bailando y sobre todo compartiendo con sus seres queridos el festejo de cumpleaños de renovación de una de las calles más emblemáticas y concurridas de la ciudad mendocina.