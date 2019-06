Para los que son fanáticos del Burako, llega la tercera edición de la mano de MDZ, Gran Hotel Potrerillos y Natalia Baigorria.

La cita será el próximo sábado 29 de junio, a partir de las 10, en el Gran Hotel Potrerillos. Para poder participar deberás buscar tu pareja y comprar tu entrada a través de Eventbrite.

https://www.eventbrite.com.ar/e/burako-time-tickets-62518265816?aff=ebdssbdestsearch&utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-source=cp&utm-term=destsearch

¿Qué incluye la entrada?

Derecho a campeonato para dos personas que participarán por la Copa Oro y la Copa Plata con premios increíbles, sorteos y mucho más. Además almuerzo y tarde de té detallado a continuación:

Fuente de chips de vegetales y hummus.

Trío de empanadas.

Carbonada y sándwich completo de cerdo.

Flan de queso crema o trifle de chocolate con frutos rojos.

Gaseosa línea Pepsi.

Café y té.

Delicatesen para la tarde de té.

Reglamento del Burako Estrella

Reglas del Torneo

1- Elemento de Juego: Se juega con cartas que provee la organización. En caso de que vos quieras llevar tus fichas podes hacerlo, una vez asignada la mesa en la que te toca jugar, en conjunto deben decidir si juegan con las fichas o las cartas que aporta la organización. En caso de desacuerdo prevalecen las cartas.

2- Comodines: Se juega con 4 comodines. Se pueden tirar comodines a la mesa. Los mismos pueden ser cambiados de lugar en el juego bajado pero no pueden ser retirados.

El jugador que es mano tiene el privilegio de tomar una ficha, quedarse con ella o devolverla al pozo, tomar otra y arrojar una al pozo.

3- El muerto se puede comprar:

a- De forma directa: baja todas sus fichas en juego y sino le sobra ninguna toma el muerto y lo juega en ese momento.

b- De forma indirecta: baja todo su juego y le sobra una ficha que la arroja al pozo. Luego espera su próximo turno.

4- Canastas: Las canastas puras valen 200 puntos. Las canastas impuras valen 100 puntos. Una vez cerrada la canasta impura no se purifica.

5- Robo del pozo: para poder robar del pozo las cartas/fichas descartadas, deben tener entre el pozo y el atril un mínimo de 5 cartas/fichas. Llaves impares: para la clasificación se sube la pareja que perdió por menor diferencia de puntos a la ronda correspondiente.

6- Escaleras: En las escaleras chicas con el 2 del mismo color (o pica), éste solo se reemplaza por el número correspondiente.

7- Corte: se puede terminar el juego tirando una carta/ficha o ninguna. Para poder cortar se debe hacer por lo menos una canasta y habar jugado el burako. Si una de las parejas corta y la otra no ha hecho ninguna canasta todo el puntaje es negativo, a lo que se suma 100 puntos en contra por no haberse llevado el burako. Por cortar se suma 100 puntos. En caso de que se acaben todas las fichas, se da por terminado el juego en las condiciones en que está y los 100 puntos por corte no se computarán a ninguna pareja.

8- Valor de las cartas/fichas: el 1 y 2: 20 puntos; Del 3 al 7: 5 puntos; del 8 a la K/13: 10 puntos; Morruchos: 50 puntos.

9- Sistema de juego: El torneo se disputará a 4 manos por mesa. La pareja que obtenga el mayor puntaje resulta ganadora. En la primera ronda, la pareja ganadora clasifica para la ronda de ganadores y la otra para la ronda estímulo. A partir de la segunda ronda, es a eliminación, es decir que la pareja perdedora queda fuera del torneo (aunque puede permanecer en el lugar jugando con otras parejas que hayan resultado eliminadas para pasar la tarde). Para la ronda final, la organización se reserva el derecho de optar, de acuerdo a los tiempos en que haya transcurrido el torneo, por que se juegue la misma hasta lograr los 2500 puntos; lo que será comunicado previo al inicio del partido final.

10- Una vez que la ficha/carta ha sido agregada a un juego o tirada al pozo no se puede modificar.

11- Las parejas únicamente pueden preguntarse respecto al juego es : “ME VOY O NO”.

Otras cosas a tener en cuenta:

a- La puntualidad: Es muy importante que seamos puntales. El torneo comienza a las 11.00. Si llegás con posterioridad a ese horario, si bien podés permanecer en el lugar y jugar, pero no podrás participar del torneo. Recordá que hay movilidad disponible para trasladarte hacia el Hotel de Potrerillos.

b- En el torneo habrán supervisoras a quienes podes preguntar tus dudas sobre el reglamento, y ellas decidirán cualquier conflicto o diferente que se presente en relación a la interpretación y aplicabilidad del mismo.

Más info

Sacá tu entrada por Eventbrite y más info en burakotime@gmail.com .

0261 5948778 o 0261 4413600.