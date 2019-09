Moda, belleza, tendencias: una tarde femme en Bodega Chandon

Este evento tan esperado por todas nosotras creado por MDZ, Natalia Baigorria, Givenchy y Bodega Chandon nos acercó todas las novedades del mundo de la moda, la belleza y cosmética, la decoración, música, gastronomía y todo lo que aporta a nuestro bienestar.

Durante la tarde del sábado 14 de septiembre las Femme disfrutaron del evento Maison con charlas con especialistas de cada rubro, stands con importantes acciones y desfiles con los lanzamientos de temporada primavera-verano 2020.

¡Date una vuelta por el evento a través de este video!

Las encargadas de organizar este evento fueron: Natalia Baigorria, Muriel del Barco -de MDZ Femme- y Patricia Terranova -MDZ Online y MDZ Radio.

Por su parte fue Felicitas Oyhenart quien hizo la conducción del evento y fue anunciando cada una de las actividades, sorteos y desfiles que las mujeres podían ir presenciando a lo largo de la tarde en los jardines de la Bodega Chandon, ubicado en Luján de Cuyo. Quién deleitó a las presentes con Aperitive y por su parte, el otro main sponsor; Givenchy maquilló a las modelos reales, hizo beautys y regaló increíbles premios. ¿El favorito? La última fragancia de la marca francesa.

Todo lo que pasó en la tarde de Femme Maison

Las lectoras de MDZ no quisieron estar ausentes, así como las marcas más importantes de la provincia, todas participaron con un stand para sorprender a las mujeres.

Las modelos de Booq Agencia se lucieron con las nuevas colecciones, así como también lo hicieron las modelos reales que fueron elegidas por los lectores de MDZ para cerrar la pasada de Atelier Recoleta: novias y madrinas.

Otra de las sorpresas de la tarde fue la presencia de Felipe Pettinato que llegó desde Buenos Aires para hacerse un control médico con sus cirujano: Eduardo Sosa y aprovechó la ocasión para distenderse y anunciar que le encantaría vivir en Mendoza.

La primera charla fue la de OPI Nail: Nails novias primavera- verano 2020.

La marca internacional número uno del mundo presentó los tonos de novias a través de su nail bar: servicios y tendencias. Además hizo importantes sorteos entre las presentes.

16HS. LIDHERMA: “Envejecimiento cutáneo”.

El Dr. Carlos Sosa Arditi -ex investigador del Centro de Cáncer de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego- brindó una charla informativa acerca de la salud estética y los métodos preventivos para evitar el envejecimiento y los daños en la piel.

16.30 HS. Desfile Basilotta. “Upcycling Honesty”.

La marca de indumentaria rompió el hielo para presentar su campaña primavera-verano 2020- que nos invitó a involucrarnos en el cambio. Dándole una segunda oportunidad a las prendas sin perder el estilo. Santiago Sibilla y Jimena Becher fueron los encargados de presentarnos esta iniciativa que dará de qué hablar.

16.45 HS. Desfile The Bag Belt presentó: ARCOBALENO.

Agustina Debernardi presentó la colección “Arcobaleno” The Bag Belt.

La marca de zapatos, carteras y accesorios nos invitó a sumergirnos en el color y en las combinaciones extravagantes. Maxi carteras, riñoneras, y sobres para brillar.

La primavera se acerca a pasos agigantados, la temperatura va subiendo, los días se alargan.

Lentamente van apareciendo brotes en las plantas: de pronto explotan los colores. Rojo intenso, amarillo, verde esmeralda, azul intenso, fucsia y, como broche, este año los “fluo” dan un toque muy especial.

Como siempre, nos acompañan el plata, el platino y el oro. Sumado a ellos están los ya clásicos beige, panna, blanco y el negro.

En cuanto a la construcción de las nuevas sandalias es de destacar las plantillas más cuadradas, mucho yute, corcho, folias, telas de diversas procedencias, un montonazo de materiales naturales y nobles.

Todo tiene que ver con los conceptos de sustentabilidad de la marca y se conjuga para hacer de esta, una colección EXPLOSIVA.

A las 17HS. arrancó “Medicina estética” por Beauty Icon.

El centro de estética y medicina integral además de aportar todo acerca de la tecnología que elimina la celulitis, adiposidad y grasa localizada, realizó importantes premios.

Las encargadas de la charla fueron la dermatóloga: Eugenia Alund y la esteticista Leticia Hermoso.

17.30 HS Desfile Marisol FA. “Primavera- Verano un carnaval de marcas”

Marisol Fernández Andrés es sello de una mujer que detrás de su marca (Marisol FA tienda de diseño), aúna un abanico inmenso de estilos para toda figura, edad y motivación. Un universo para repensarse en donde son las mujeres las que cambian a la moda, reinventándose en un abanico inmenso de opciones.

"Bendito Pie", "Vars", Salsipuedes, Anónimas, "Becci" y "De La Ostia”, trajes de baño de Las Garzas", "Cipitria. Para fiesta: Dappino" y la rebeldía adolescente con "Doll Store"

Prendas y zapatos exclusivos como Klooster’s, Valdez, Clara Barcelo y Jow.

Son más de 15 marcas con multiplicidad de perfiles y valores las que forman parte de Marisol FA, diseños nacionales e internacionales.

17.45 HS Desfile Ayres. “Sentite Ayres”.

La marca que promete pisar fuerte durante el verano 2020 presentó nuevas siluetas, texturas ideadas por la diseñadora Romina Cardillo, AYRES desde sus comienzos promueve el talento de creativos argentinos.

Se relanzó las línea de Sastrería, un clásico de la marca, con un toque actual para acompañar la vida de la mujer moderna. Además, sumamos nuevas líneas: Ayres/Noche, Ayres/Urbano y Ayres/Valija.

Además, es otra marca que suma al Cambio ya que en sus prendas hay compromiso con la sustentabilidad, el medio ambiente y la producción de productos éticos y amigables con la naturaleza.

18 HS. Wineobs sessions: despertando sensaciones.

19 HS. Desfile Atelier Recoleta: Madrina y novias by Rosa Clará y Pronovias.

Directo desde Buenos Aires, las chicas de Atelier Recoleta presentaron sus diseños exclusivos de la mano de mujeres reales.

MDZ Femme y Atelier Recoleta realizaron una convocatoria buscando mujeres reales para que luzcan hoy los diseños de Atelier Recoleta.

Son mujeres que probablemente nunca subieron a una pasarela, o estuvieron frente a tantas personas y eso hizo que esta pasada sea tan especial.

Y el cierre fue a las 19 HS. Astrología con Aurora Calero. “Venus: el planeta del placer”.

"Venus, su capacidad de equilibrio interno nuestra posibilidad de vincularnos con lo que sucede aquí y ahora está filtrada por muchas cosas: lo que deseamos, lo que debemos, lo que imaginamos que debería ser", dijo Aurora.

Fue Venus como función de qué nos permite abrirnos, disfrutar, gozar y entrar en apertura a lo que acontece en la vida.

Más actividades

Mientras todo sucedía, las mujeres disfrutaban de las diferentes propuesta que idearon las marcas que fueron parte de Femme Maison. Te las contamos a continuación:

Booq Agencia se encargó del asesoramiento de moda de la mano de Santiago Sibilla, así como también de las modelos y de la producción de moda.

Método V&G. Valeria Sederino y Guadalupe Peña y Lillo estuvieron presentes para compartir con las femme sus herramientas de crecimiento personal: coaching, biología, adn, energía, vibración, consciencia, emociones, transgeneracional, ciencia.

Mucho Hair Attitude estuvo a cargo del estilismo de las modelos y presentó un stand explosivo.

Flor Raviolo make up también fue responsable del look radiante de las modelos y del equipo de Femme Maison . Además Flor mostró todo lo que que se viene en maquillaje para el verano.

That´s So. El primer producto en el mercado formulado a base de la caña de azúcar que entrega un tono instantáneo y duradero sin obstruir los poros llega desde Italia.“Se aplica en pocos segundos con resultados inmediatos”, contó la representante de la marca en Mendoza. No contiene químicos que manchen la piel y además, este método de bronceado sin sol, no tiene mal olor. Alessandra además de broncear a todo el equipo de femme, bronceó a las presentes y fascinó con esta tecnología saludable.

Bara Sushi sorprendió con sus exquisitas piezas de sushi.

Dos de Azúcar se encargó del break de la tarde. "Probamos todas las exquisiteces", dijeron las chicas que hacían cola para probar los nuevos sándwiches de la carta.

Casa Real y Pastelería Virgen del Valle fascinaron con su propuesta francesa. Flores y delicatessen para todas.

DJ Juampi Bellelli fue el encargado de ponerle onda a la tarde. Música ideal para disfrutar de Femme Maison.

Brillant Savarín conquistó a todas con bombones y nuevos sabores de macarrones.

Divas Flores Preservadas. Se encargó de los ramos de novias.

Nefertiti hizo increíbles sorteos con la presencia del Dr. Eduardo Sosa junto a Felipe Pettinato que llegó directo desde Buenos Aires.

Laura Castro. Con las últimas novedades del mundo de la estética sorteó microblanding y se encargó de embellecer a las presentes.

Gabriela Vilchez también se sumó a la propuesta de agasajar a las femme un día entero.

Hubo,a demás un rincón de deco con las mesas de RCristal y la deco étnica de Pagoda Concept, quien también regaló una chalina con aires tailandeses.