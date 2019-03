Mirá las postales "socialeras" de la Vendimia para Todxs

La edición número 12 de la Vendimia para todos, que continua la tradición comenzada por Tito Bustos hace 24 años atrás con la Vendimia Gay, este año tuvo un homenaje especial: a 500 años del fallecimiento de Leonardo da Vinci, uno de los hombres más creativos de todos los tiempos, se honró a su genio y su persona.

Moria Casán fue una de las estrellas invitadas. "Hace muchos años que me invita Canci, y que vengo. Te cuento algo gracioso: nunca he podido ver la Vendimia central, pero sí la Vendimia Para Todos. Es un momento muy divertido y es hermoso volver", dijo "la One" a la prensa antes del comienzo de la party.

​Sin embargo, hay que decir que el protagonismo absoluto se lo llevó Lizy Tagliani: la show woman literalmente "la rompió" en el escenario, haciendo reír a todos y todas. "A mi me sorprendió la destreza, la naturalidad de Lizy y su compromiso y profesionalismo: ¡se sabía todo el libreto al dedillo!", comentó una de las espectadoras en el VIP.

​Gabriel Canci y su hermano Fernando, los alma mater de este espectáculo, estuvieron en todos los detalles. “Este año hemos decidido jugar con la letra ‘x’, porque pensamos que es un momento de disfrute para todo el mundo: no importa tu género, no importan las etiquetas. Además es una fiesta cultural, pero también turística: viene gente de todos lados a ver este espectáculo", expresó Gabriel.

Coni Farrinello, de 23 años, y Gonzalo Romano, de 26, fueron los postulantes que se llevaron la corona este año. ¡No te pierdas las fotos de la galería!