Se viene la segunda tanda de fotos del evento del pasado sábado 14 de septiembre, donde las Femme disfrutaron de Femme Maison con charlas con especialistas de cada rubro, stands con importantes acciones y desfiles con los lanzamientos de temporada primavera-verano 2020.

Las encargadas de organizar este evento fueron: Natalia Baigorria, Muriel del Barco -de MDZ Femme- y Patricia Terranova -MDZ Online y MDZ Radio.

Así arrancó la tarde.

Por su parte fue Felicitas Oyhenart quien hizo la conducción del evento y fue anunciando cada una de las actividades, sorteos y desfiles que las mujeres podían ir presenciando a lo largo de la tarde en los jardines de la Bodega Chandon, ubicado en Luján de Cuyo.

Felipe participó del sorteo.

Quién deleitó a las presentes con Aperitive y por su parte, el otro main sponsor; Givenchy maquilló a las modelos reales, hizo beautys y regaló increíbles premios. ¿El favorito? La última fragancia de la marca francesa.

Chandon.

Chandon participó con esta delicia.

Givenchy con sus embajadoras.

Givenchy.

La pasarela podrás verla en MDZ Femme.

Basilotta.

Mientras que en esta segunda entrega podrás recorrer una por una las charlas y los stands que sorprendieron a los presentes.

Femme Maison 2019.

La joven artista: Lara Guerrero se encargó de pintar un cuadro en vivo interpretando la imagen de Femme Maison y luego lo sorteó entre las presentes.

Lara Guerrero.

Lara Guerrero pintando en vivo.

Las modelos de Booq Agencia se lucieron con las nuevas colecciones, así como también lo hicieron las modelos reales que fueron elegidas por los lectores de MDZ para cerrar la pasada de Atelier Recoleta: novias y madrinas.

Las novias cerraron la tarde.

Atelier Recoleta también tuvo tu stand.

Otra de las sorpresas de la tarde fue la presencia de Felipe Pettinato que llegó desde Buenos Aires para hacerse un control médico con sus cirujano: Eduardo Sosa y aprovechó la ocasión para distenderse y anunciar que le encantaría vivir en Mendoza.

Eduardo Sosa de Nefertiti cirugía estética.

La primera charla fue la de OPI Nail: Nails novias primavera- verano 2020.

OPI Nail.

Luego continuó la charla de LIDHERMA: “Envejecimiento cutáneo” de la mano del Dr. Carlos Sosa Arditi.

El doctor dio la charla de envejecimiento cutáneo.

A continuación Jimena Becher y Santiago Sibilla presentaron el desfile Basilotta. “Upcycling Honesty”.

Basilotta en pasarela.

De la misma forma lo hizo Agustina Debernardi con The Bag Belt y su nueva colección: ARCOBALENO.

The Bag Belt.

Mariela y Agustina con The Bag Belt.

“Medicina estética” por Beauty Icon de la mano de la dermatóloga: Eugenia Alund y la esteticista Leticia Hermoso.

La charla de Beauty Icon.

Marisol FA. “Primavera- Verano con su carnaval de marcas”.

Marisol FA.

Desfile Ayres. “Sentite Ayres”.

Elina representó a Ayres.

Wineobs sessions: despertando sensaciones.

WineObs

Cuando cayó el sol Atelier Recoleta presentó madrinas y novias by Rosa Clará y Pronovias con mujeres reales.

Atelier Recoleta cerró la tarde.

Y el cierre con la astróloga Aurora Calero. “Venus: el planeta del placer”.

Así se vio Chandon.

Más actividades

Método V&G. Valeria Sederino y Guadalupe Peña y Lillo estuvieron presentes para compartir con las femme sus herramientas de crecimiento personal: coaching, biología, adn, energía, vibración, consciencia, emociones, transgeneracional, ciencia.

Guada Peña y Lillo en el stand.

Mucho Hair Attitude estuvo a cargo del estilismo de las modelos y presentó un stand explosivo.

Luca Salvo y Seba Cam en acción.

Flor Raviolo make up también fue responsable del look radiante de las modelos y del equipo de Femme Maison . Además Flor mostró todo lo que que se viene en maquillaje para el verano.

Flor Raviolo.

That´s So. El primer producto en el mercado formulado a base de la caña de azúcar que entrega un tono instantáneo y duradero sin obstruir los poros llega desde Italia.“Se aplica en pocos segundos con resultados inmediatos”, contó la representante de la marca en Mendoza. No contiene químicos que manchen la piel y además, este método de bronceado sin sol, no tiene mal olor. Alessandra además de broncear a todo el equipo de femme, bronceó a las presentes y fascinó con esta tecnología saludable.

Las hermanas Ianelli.

Bara Sushi sorprendió con sus exquisitas piezas de sushi.

Sushi para todas.

El chef Nicolás Bedorrou sorprendió con Rollingcook, su nuevo Foodtruck.

Exquisita opción.

Carrot cake con frosting de chocolate blanco, budínes de limon yogurt natural y chia, mini ensaladas cesar, waffles con dulce de leche, yogurt con granola, waffles de jamón y queso, quesadillas de mermelada de tomate y cuartirolo, y sandwichitos en pan de malta, rúcula bondiolita braceada y barbacoa casera.

El favorito de la tarde.

Casa Real y Pastelería Virgen del Valle fascinaron con su propuesta francesa. Flores y delicatessen para todas.

Virgen del Valle y Casa Real.

DJ Juampi Bellelli fue el encargado de ponerle onda a la tarde. Música ideal para disfrutar de Femme Maison.

El DJ de Femme Maison.

Brillant Savarín conquistó a todas con bombones y nuevos sabores de macarrones.

Los macarrones coloridos.

Bombones de Brillant Savarín.

Divas Flores Preservadas. Se encargó de los ramos de novias.

Las novias con estos ramos de lujo.

Nefertiti hizo increíbles sorteos con la presencia del Dr. Eduardo Sosa junto a Felipe Pettinato que llegó directo desde Buenos Aires.

El equipo de la clínica con un invitado de lujo.

Laura Castro. Con las últimas novedades del mundo de la estética sorteó microblanding y se encargó de embellecer a las presentes.

Laura Castro.

Gabriela Vilchez también se sumó a la propuesta de agasajar a las femme un día entero. Depilación definitiva y make up fueron los servicios que promocionó esta marca de estética.

Sorteó sesiones de depilación definitiva.

Hubo,a demás un rincón de deco con las mesas de RCristal y la deco étnica de Pagoda Concept, quien también regaló una chalina con aires tailandeses.

RCristal.

Pagoda Concept.

Y las bebidas sin azúcar de Coca Cola.