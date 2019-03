Los mendocinos están ávidos de opciones, eventos, y ganas de hacer cosas nuevas. "¡Siempre lo mismo! La verdad es que muchas veces siento que no tengo nada diferente para hacer", contó Cecilia, una abogada que salió con un grupo de amigas. "Cuando me enteré de esta propuesta, no la dudé: escuché la invitación por MDZ Radio y empecé a llamar a mis amigas para armar grupo de salida", siguió, entusiasmada. Es que el "fiestón" que se armó en "Pan & Oliva, uno de los restó de Bodega Santa Julia, y que tuvo al Malamado como protagonista, fue genial.

Malamado Sunset, junto al lema “All you Need is Wine , Friends & Party ”, ofreció a los mendocinos la posibilidad de disfrutar la caída de sol, en compañía de los novedosos cocktails de Malamado Malbec y Malamado Viogner, elaborados por BEATS BAR , con música de SARAPURA y la exquisita gastronomía de Pan & Oliva.

los jardines de pan y oliva.

¿Querés saber cuáles fueron los tragos que se llevaron los aplausos de todos?

El Julep Malamado (Malamado Malbec, frutilla, albahaca, cordial del té y tónica), Malamado Tonic (Malamado Malbec, Codial de frutos rojos y tónica), Ponche del Amor (Malamado Malbec, pera, manzana, cítricos y jengibre), Highball (Malamado Viognier, Campari J. Pomelo, jengibre y Cordial Cítrico), Caipiamada (Malamado Viogner, durazno, frutilla y Cordial de frutos rojos), y Sour 4EVA (Malamado Viogner, jugo de manzana y clara de huevo).

la barra de Beat´s Bar.

Luego, y antes de la fiesta, el chef ejecutivo Matías Aldasoro sorprendió a los presentes con platos ideales para ver la caída del sol:

Tablas de fiambres y quesos con panes caseros, ñoquis de calabaza con salsa pomodoro, tartas de vegetales de estación, pizzas varias al horno de barro, risotto de espinaca, montadito de vegetales grillados, mousse de dulce de leche y tarta tatin de pera.

la mesa del sunset por el chef de la bodega.

Y para culminar, con copa en mano con los mejores varietales de Bodega Zuccardi, las parejas y amigos disfrutaron de una fiesta increíble a cargo de Sarapura DJ´s, más precisamente con Agustina Antonini y Pelado Waisman.

pelado waisman y agustina antonini hicieron vibrar la pista.

Si estuviste ahí, buscate en la galería de fotos.