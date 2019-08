La inauguración de la casa de San Martín reunió a unas 150 mil personas

La celebración comenzó en la plaza que lleva el nombre del Libertador y alberga en su centro uno de los monumentos más queridos por los mendocinos, la emblemática figura ilustrativa del General San Martín marcando el rumbo a su tropa para cruzar la cordillera de Los Andes. Desde este sitio, se realizó el desfile del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín y se también se lució la orquesta de la Fanfarria Militar del Alto Perú del Regimiento de Granaderos, dirigida por el capitán maestro de banda, Wilson Iván Leiza, quien les marcó el ritmo para entonar las estrofas de nuestro Himno y la Marcha a San Lorenzo.

El ambiente estaba lleno de sensaciones de emotividad y nostalgia. La gente aplaudía, sacaba fotos y filmaba embelesada por la belleza del espectáculo histórico. La presencia de los granaderos y sus vestiduras, la elegancia de los caballos, los instrumentos orquestales y lo más conmovedor, la invocación al Sargento Cabral, quien salvó la vida del General San Martín y por esto, en una réplica de aquella disposición, se hizo costumbre que todas las tardes el sargento primero encargado del primer Escuadrón, al pasar lista llamara a Juan Bautista Cabral y el sargento más antiguo contestara en su lugar. En este acto fue el jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, José María Proti, quien exclamó: “Juan Bautista Cabral" a lo que el sargento Mariano Guillen respondió: "Murió en el campo del honor, pero existe en nuestros corazones. ¡Viva la Patria, Granaderos!". Estos y muchos detalles más engalanaron el comienzo de un encuentro enmarcado de emociones.

Al finalizar el acto en la plaza, comenzó el recorrido junto al Regimiento de Granaderos a Caballo por las calles España, Las Heras, San Martín, para luego teminar en Corrientes 343, donde hoy se encuentra el nuevo Museo de Sitio y Centro de Interpretación y además corresponde a la ubicación del hogar en el que habitó el Libertador y su esposa Remedios de Escalada, y donde nació su hija Mercedes un 24 de agosto de 1816. De allí que hoy se festeje también, el día del padre.

Aquí, el Ballet Juvenil de la Ciudad de Mendoza, dirigido por Gabriela Canovas, recibió al público con sus danzas y vestimentas alusivas para bailar sobre calle Corrientes, al ritmo de la zamba, chacarera, cueca, gato y el pericón. Más tarde la orquesta de la Fanfarria Militar del Alto Perú del Regimiento de Granaderos, dirigida por el capitán maestro de banda, Wilson Iván Leiza entonaron el Himno al Libertador General San Martín. Luego el intendente Suarez realizó el corte de cintas acompañado por el jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, José María Proti; el jefe de la 8° Brigada de Montaña, comandante coronel Alberto Osvaldo Quiñones; el subsecretario de Gestión y Modernización del Estado, Ulpiano Suarez; los intendentes Mario Abed, Daniel Orozco y Marcelino Iglesias; el senador provincial Juan Carlos Jaliff; la diputada nacional Claudia Najul y una vecina de la Ciudad de Mendoza, la Sra Mirtha Palmira Archi “Tita”, viuda de Marcovecchio, quien fue dueña de la casa de San Martín.

“Hoy es un día histórico para la Ciudad y la provincia porque aquí vivió el General San Martín y eso a mí me llena de emoción. Una mañana él se levantó y salió de aquí a libertar América y eso es realmente emocionante. Por eso, propusimos en la Ciudad destacar muchos espacios que tienen que ver con infraestructura, pero quisimos rescatar esta casa para hacer un museo, un centro de interpretación, porque fundamentalmente queremos rescatar los valores del General San Martín. Esos valores que ahora necesitamos en la Argentina, porque a esta Argentina la sacamos todos juntos o no la saca nadie. Esos valores son los de unidad, de trabajar juntos, como trabajamos para rescatar esta casa con aportes del gobierno nacional, el gobierno de la provincia y del municipio”, expresó el intendente Suarez.

Y luego agregó: “Agradezco a toda la gente que trabaja en arqueología tan capacitada, que han rescatado un valor histórico y que hacen un aporte a la ciudad para que el turismo cultural e histórico crezca. A los granaderos porque nos han emocionado, nos han hecho recordar nuestra infancia cuando nos vestíamos así para algún acto de la escuela. En el nombre del pueblo de Mendoza les agradezco que estén hoy aquí con nosotros y a todos los padres les deseo feliz día del padre y que viva la patria!”.

Por su parte, el jefe de Regimiento de Granaderos a Caballo, José María Protti manifestó conmovido: “Es una enorme emoción la que sentimos los granaderos hoy, y por eso agradezco a aquellos que hicieron el enorme esfuerzo de que nuestro regimiento, con una parte importante de sus efectivos, pueda estar montado aquí. Agradezco al señor Intendente de la Ciudad, a la secretaria de Cultura y Turismo, al comandante de la 8va Brigada de Montaña que nos recibieron con una gran calidez. Nos emociona estar en Mendoza, porque fue en esta tierra donde se formaron las fuerzas y salieron desde aquí para realizar la epopeya más importante de la historia sudamericana. Desde aquí vencimos a los enemigos más poderosos, caminamos ambientes que no conocíamos y dimos la independencia a otras naciones”.

Y completó: “Sabemos que fue el pueblo de Mendoza quien sostuvo al General San Martín para que desde aquí pudiera decir: `Para los hombres de coraje se han hecho las empresas´. Y sus soldados siguiendo esa bandera realizaron las proezas más admirables, vencieron las dificultades más duras llevando a otras naciones esa idea, de que la libertad no era para unos pocos, sino para todos. Por eso hoy valoramos especialmente ese esfuerzo y adicionalmente, señor Intendente nos llega mucho más porque sabemos el esfuerzo que significa hacer que esta historia grande no muera nunca y sobreviva en el corazón de los argentinos, haciendo a través de un museo, un centro de interpretación que presenta la misma historia reconfigurada en otro contexto, en otro lenguaje que nos permite amplificarla y asegurarnos que siga pasándose de generación en generación”.

“El museo no va a solucionar nuestros problemas actuales pero si va a contribuir a afianzar esos lazos de comunidad, esos lazos afectivos que permiten reconocernos en una identidad nacional común como podemos ver aquí. Por eso Mendoza, el ejército de Los Andes y los granaderos nos dan siempre la lección de que no hay obstáculo que no pueda pasarse, que no hay pendiente que no pueda subirse ni problema que no pueda superarse, cuando movilizados por el futuro, todos unidos detrás de un propósito común, seguimos a la bandera de siempre. Por eso granaderos, como lo hicimos en San Lorenzo, como lo hicimos en Mendoza, en Chile, Perú y Ecuador…Viva la Patria!”, finalizó el jefe de Regimiento de Granaderos a Caballo, José María Proti.

Luego de estas palabras, se realizó un recorrido por el nuevo museo para observar los restos de ese lugar en el que habitó Don José de San Martín, tras la explicación del director de museos de la Ciudad, Horacio Chiavazza. A continuación, visitaron la sala superior que contiene una muestra de las obras del gran pintor catalán Roig Matons, lugar en el que también disfrutaron de un video con imágenes de San Martín en su vida por la provincia de Mendoza.

Para finalizar, miles de vecinos esperaban en el Parque O`Higgins para felicitar al intendente y seguir disfrutando de una tarde inolvidable con espectáculos, patios de comida y un festival de bandas, entre las que actuaron: la Banda Militar Talcahuano Regimiento Infantería de Montaña 11 “General Las Heras”; la Banda de Música de la Policía de Mendoza Cabo 1° “Gustavo Ramet”; la Banda Militar Paso de los Andes, perteneciente al Liceo Militar “General Espejo” y los elencos de la Ciudad de Mendoza. El cierre estuvo a cargo de la Fanfarria Militar Alto Perú, Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” con un espectáculo sin igual que fue ovacionado por los presentes.

El público aplaudió con fervor y lágrimas de emoción cada momento y en sus rostros se notaba la alegría al observar cada detalle que los sorprendía. Los bailes, las orquestas, las marchas patrias, las vestimentas y todo lo que sucedía en cada uno de los rincones que se visitaron junto al intendente de la Ciudad, fueron especiales. Por este motivo, a pedido de la gente se sacó fotos con cada uno de los vecinos que lo invitaron a posar para su selfie. Es el caso de Rodolfo Lahoz, un vecino que vive hace 60 años frente al parque O`Higgins y desde la puerta de su casa llamó al intendente para felicitarlo y con mucha emoción le dijo: “Esto es algo que no me lo esperaba, estoy muy conmovido. Se han hecho muchas cosas pero esto no tiene parangón. Vivo hace 60 años en esta parte de la Ciudad y de verdad lo felicito y esperamos sea gobernador porque esto es un espectáculo muy grande y bueno para el país”.

Reseña de la Casa de San Martín

El Museo de Sitio y Centro de Interpretación Casa de San Martín constituye un lugar histórico puesto en valor que se integra al circuito Sanmartiniano de la Ciudad de Mendoza. El mismo, corresponde al espacio que la memoria histórica y la historiografía atribuyeron a la localización de la casa donde residió el general José de San Martín entre 1814 y 1817. En este sentido, hacia 1975 el lugar fue declarado Sitio Histórico Nacional y se colocaron placas conmemorativas. Las mismas constituyeron la única evidencia que condujo a la peregrinación de escuelas y visitantes que buscaban conocer los pasos del general en Mendoza.

En el año 2014 una Comisión convocada por la intendencia municipal de la Ciudad de Mendoza, comenzó un proceso de investigación que permitió certificar la existencia de la casa en la vereda sur de la calle Corrientes. Allí se analizaron documentos de transferencias inmobiliarias, planos y censos que permitieron conocer el proceso que nos lleva hasta el momento en que la casa pertenecía a la familia que originalmente la alquiló al cabildo para residencia familiar de San Martín. Aquí residió José de San Martín con su esposa Remedios de Escalada, la que dio a luz a su hija Mercedes en este mismo lugar el 24 de agosto de 1816.

En los últimos seis años, un intenso proceso de trabajo consistente en la elaboración de proyectos de puesta en valor, han permitido con el acompañamiento de tareas arqueológicas, la verificación de los procesos de ocupación del predio desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad, con la detección de pisos que corresponden a una construcción propia del siglo XIX, con evidencias de haber sucumbido por el terremoto de 1861. Este sería justamente el contexto que se atribuye al de la vivienda que ocupó José de San Martín y su familia, en la Ciudad de Mendoza.

Actualmente, un complejo edilicio de dos plantas permite visitar los trabajos arqueológicos que dejaron al descubierto y expuesta la sucesión de pisos de ocupación del lugar. Las visitas a estas excavaciones son acompañadas por un relato interpretativo del proceso histórico. En la segunda planta del edificio, un espacio acondicionado para tal fin, permite conocer algunos aspectos de la vida del General en Mendoza por medio de un recorrido audiovisual.