Encuentro con artistas: cocina de autor, vino e ilustración

El encuentro fue un delicioso momento en el que confluyó la música, el dibujo y la pintura y la alta gastronomía. La actividad se realizó en el marco del proyecto Centro y Ausencia de “Reencarnaciones, experimentación artística”.

La jornada incluyó la inauguración de una muestra de dibujos originales inéditos de Tute y una charla entre el artista y los invitados.

Hubo "cocina del dibujo" junto a Luis Scafati, "cocina del vino" con Marcelo Pelleriti y "cocina del chef" con Enrique Palacios.

Acerca de los protagonistas

los protagonistas del encuentro.

El ilustrador

Juan Matías Loiseau nació el 21 de mayo de 1974 en Buenos Aires, Argentina. Pasó su infancia en la zona sur del Gran Buenos Aires, en el barrio José Mármol. Desde 1999 publica en el diario La Nación, una página en su revista dominical y en la contra tapa del diario el cuadro Tutelandia.

Es el creador de Batu, el personaje de la tira gráfica que ya tiene seis libros y saltó a la pantalla en micros televisivos, y de Trifonia & Baldomero.

Sus cuadros de humor también se publican en diarios del exterior (México, Colombia, Perú, Nicaragua, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Panamá y EE.UU.).

Publicó dos libros de poemas (1999 y 2000) y dirigió dos cortometrajes: El ángel de Dorotea (2005) y Abismos (2006).

Escribe canciones. Editó junto al cantor Hernán Lucero el CD Tangos Nuevos (2010), y en 2018 presentó el disco Canciones Dibujadas, con canciones suyas interpretadas por reconocidos músicos, acompañadas por videoclips de dibujos animados realizados por distintos ilustradores.

Condujo el ciclo televisivo Tutelandia con entrevistas a destacados artistas en UN3TV, premiado con el FUNDTV como mejor programa artístico cultural en 2016.

Tiene 16 libros publicados por Editorial Sudamericana en Argentina y algunos en España, Francia, México y Brasil. Destacado por Quino el mejor humorista gráfico de los últimos años, en abril de 2019 publicó Diario de un hijo, su última novela gráfica.

El artista

Luis Scafati estudió Artes en la Universidad Nacional de Cuyo. Comenzó a publicar en diarios y revistas, dibujos de humor y comics, luego ilustraba notas periodísticas en los principales medios periodísticos de Argentina, también realizó afiches y tapas de discos.

Sus obras han sido expuestas en Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Córdoba, Barcelona, Francfort, Madrid, Francia, e integran las colecciones de importantes museos, entre ellos: Museo Sívori, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo de Argentina, House of Humour and Satire de Bulgaria, la Collection of Cartoon de Suiza y la Universidad de Essex en Inglaterra.

Sus trabajos fueron publicados en Argentina, Brasil, México, España, Corea, Francia, Gran Bretaña, Italia, República Checa, Grecia, Turquía.

En 1981 obtuvo el Gran Premio de Honor, en el Salón Nacional de Dibujo, en 2010 fue nominado al premio Hans Christian Andersen, en 2012 recibió el Premio Konex a la Ilustración.

La UNCuyo le otorgó el título de Doctor Honorís Causa.

Entre sus libros figuran, “Tinta China”,1986, “El viejo uno dos”, “El tren fantasma”, “Cadáver exquisito” y una versión de Drácula, escrita y dibujada por él.

El chef

Enrique palacios ingresó al hotel como parte del equipo de pre-apertura en el año 2001.

Recibió capacitación en diferentes hoteles de la cadena, como por ejemplo Santiago y llevó a cabo la operación en diferentes aperturas como Hyatt Centric Montevideo, Hyatt Regency Cartagena y Grand Hyatt Bogotá.

Además, su gran entusiasmo y profesionalismo lo llevaron a participar de varios eventos de gastronomía argentina en diferentes lugares del mundo como Toronto, Montreal y Dubái.

Recientemente estuvo en Sao Paulo representando nuestro hotel con una increíble colaboración gastronómico junto al reconocido Chef Thierry Boufeto,

Enrique ha participado, desde el inicio, en todas las ediciones del principal evento gastronómico de la marca Park Hyatt, los Masters of Food & Wine, con sus increíbles creaciones y actualmente se desempeña como Chef de Cuisine en Bistro M desde el año 2010.

El enólogo

Marcelo Pelleriti, ha logrado convertirse en un referente de la enología a nivel mundial. Su trayectoria ha llevado a este joven profesional argentino a destacarse entre los mejores y hoy en día es el único enólogo latinoamericano en obtener 100 puntos Robert Parker. Tiene mas de 30 vendimias de experiencia entre Argentina y Francia, aprendió a interpretar el viñedo y así poder alcanzar excelentes resultados en la producción de sus vinos los cuales son reconocidos alrededor del mundo.

Actualmente Marcelo es winemarker de la bodega Monteviejo, ubicada en el campo de Clos de los 7 en Tunuyan, una de las zonas privilegiadas para la vitivinicultura en la provincia de Mendoza. Desde hace más de 15 años dirige las cosechas en Bordeaux de Chateau La Violette y Chateau Le Gay, ambos propiedad de la Familia Peré-Vergé al igual que Monteviejo. Toda su experiencia convirtió a Marcelo en un enólogo de renombre en el mundo del vino. En el año 2013 consiguió lo que muchos sueñan, alcanzar los 100 puntos por parte del crítico de vinos líder en el mundo Robert Parker. El puntaje perfecto fue para su vino Chateau La Violette 2010, un Merlot elaborado en Pomerol. Pelleriti fue el primer enólogo argentino en recibir el mencionado reconocimiento. Además, también recibió 99 puntos por su blend Merlot/Cabernet Franc de Chateau Le Gay.