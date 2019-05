El grupo industrial LTN inauguró una nueva planta

Este viernes, 24 de mayo, el grupo industrial mendocino LTN, líder a nivel nacional en el campo de la refrigeración, inauguró con un gran evento una nueva planta destinada a la producción de paneles aislantes de última generación, que estará localizada en su predio industrial radicado en Carril Rodríguez Peña de Maipú, Mendoza.

A la misma asistieron los familiares de los empresarios Bernardi, dirigentes, políticos, amigos y colegas. De hecho, fue Alfredo Cornejo -gobernador de Mendoza- el primero que reconoció el trabajo de la familia y los alentó a seguir emprendiendo.

"Estos son los ejemplos maravillosos, en tiempos difíciles, que dan muchas empresas y muchos emprendedores", dijo el Gobernador empezando su discurso.

"El optimismo que dan estos proyectos no debe obnubilarnos a los dirigentes que tenemos que crear altos niveles de consenso para cambiar la cultura de nuestros ciudadanos. En la Argentina de estos tiempos no existe la cultura del trabajo como la tiene esta empresa y esto es un retrocesos", remarcó el mandatario.

"Tanto daños le ha hecho esta cultura al empresario y a la empresa que parece una mala palabra y muy por el contrario. Los países que crecen y se desarrollan, que tienen sociedades armónicas, son los que han creado una cultura empresaria". "Habrá que invertir la comunicación y explicar que no hay ninguna chance de que haya empleo genuino si no hay empresarios, ninguna. Hay que crear esa cultura, sino tenemos empresas, no podemos crecer en empleo de calidad y genuinos que generen riquezas", continuó.

El proyecto

La obra demandó una inversión de u$s 7 millones y dispone de una capacidad de producción superior a 1.000.000m² anuales, posiciona a la compañía de la familia Bernardi como un referente fundamental dentro del mercado de paneles y aceros conformados para construcción.

La planta cuenta con tecnología continua de producción de panel aislante de última generación siendo la más moderna del país.

Friolatina: su nueva planta.

Cabe destacar que el Grupo LTN inició su actividad hace más de 50 años, en el campo de la refrigeración a través de Bervill y Friolatina.

Con más de 1.000 obras realizadas, 5.000 clientes y exportaciones a más de 10 países de América, Europa, África y Asia; protagoniza uno de los cambios más importantes en la incorporación de tecnología para la fabricación de paneles para la construcción de obras industriales y residenciales.

¿Cómo es la nueva planta de Friolatina?

La nueva planta está ubicada en un predio de 1 hectárea en Carril Rodríguez Peña de Maipú, Mendoza.

Tiene 5.200 m2 cubiertos y está construida con paneles aislantes de muro y techo.

En la cubierta posee paneles solares para cubrir el consumo energético de las de administración.

Se crean 50 puestos de trabajo. Dispondrá de auditorio y de un amplio salón para la atención al público y profesionales de la construcción.

El grupo fabrica paneles para cubiertas, techos suspendidos y muros. Además están destinados a soluciones habitacionales, industriales y para la industria del frío. Tienen como característica común la eficiencia energética y la simpleza constructiva. El material aislante empleado de acuerdo al tipo de panel puede ser poliestireno expandido (EPS), poliuretano (PUR), polisocianurato (PIR) o lana de roca mineral (LRM).

Los paneles para cubiertas y cielorrasos ya tienen la terminación exterior en chapa de acero prepintado o cincalum, la aislación térmica correspondiente y la cara interior con foil de polipropileno de alta resistencia o de acero galvanizado prepintado.

Los paneles de muro están revestidos con acero galvanizado prepintado y es ideal para aplicaciones arquitectónicas y obras que requieren soluciones en aislación y estéticas.