Dj Sessions San Valentín: dancing y amor en Park Hyatt Mendoza

El mes de febrero es el más romántico del año y Park Hyatt Mendoza es, sin lugar a duda, uno de los sitios ideales que eligieron mendocinos y turistas para disfrutar de diferentes propuestas para celebrar el amor.

El viernes 15 de febrero tuvo lugar una DJ Sessions bajo el lema "Love is all you need", obviamente dedicada a todos aquellos que han sido alcanzados por la flecha de Cupido... aunque también estuvieron los que están simplemente enamorados de la vida.

"La verdad es que para nosotros la fecha fue una excusa: somos un grupo de amigos, nos adoramos, y siempre es bueno encontrar un momento para bailar, festejar y pasarla lindo", nos contó Leticia, mientras pedía un drink en la barra de Go Bar.

"Hoy cumplimos tres años de casados, y queríamos celebrar de forma divertida y diferente. Cuando vimos la propuesta nos cerró totalmente: deliciosa gastronomía, tragos de primera, y música genial", afirmó Gonzalo, mientras su esposa lo tironeaba para seguir bailando.

Desde las 20 horas Grupo Sarapura se hizo cargo de un set que transitó por diferentes ritmos: empezó por el house y una onda más electrónica y chill y luego viró a la party absoluta.

La barra, a cargo de Go Bar, sorprendió con algunos cocteles muy originales, sin embargo hubo un trago ganador, que se ha convertido en el rey del verano: el Aperol Spritz.

Como siempre la gastronomía de Hyatt ofreció diferentes y exquisitas propuestas durante toda la noche. El menú fue pensado para una noche fresca de verano e inspirado en Street Food.

Algunas de las opciones que se degustaron fueron: hojaldre, peras asadas, queso brie; ensalada de hojas verdes y camarones; palta, aderezo de lima y chipotle; gazpacho de tomates mendocinos; pan de masa madre, jamón crudo, cherrys confitados y brotes; pasteles fritos de cebolla y queso pategras; mini hot dog italiano; quesadilla de pollo, pico de gallo y pulled pork, además el chef pastelero elaboró una exquisita variedad de postres y dulces.