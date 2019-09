Celebremos: la noche de la Casita de Ronald McDonald

El viernes 6 de septiembre, en el Salón Fader de Sheraton Mendoza se llevó a cabo la cena anual a beneficio de la Casita de Ronald McDonald. La Asociación La Casa de Ronald McDonald desarrolla programas que impactan en la salud y el bienestar de los niños y sus familias, y una de sus misiones en Mendoza es albergar y contener a las familias con hijos en tratamiento médico en el Hospital Pediátrico Humberto Notti.

“Gracias al compromiso de muchas personas y empresas que nos acompañan en nuestro evento anual es que hace 16 años hemos podido acompañar a más de 3.600 niños y familias a transitar momentos difíciles”, contó Luis Zambonini -socio de McDonald's Mendoza-.

"Es el momento que podemos contar, pero también sumar muchísimas voluntades que nos dan el empujón para seguir el año", contó a MDZ Sociales; Zambonini y destacó los momentos más emotivos de la cena.

El primero fue el testimonio de una de las mujeres que pasó parte de su infancia en la Casita de Ronald luchando contra el cáncer. "Hoy está consciente y ella puede compartir con los presentes lo que significó esta institución en su vida", agregó Luis y anunció, a su vez, la ampliación de la Casita. Actualmente la misma alberga a 11 familias, pero próximamente podrá contener hasta 22 familias.

"Estamos trabajando para tener más habitaciones, para los chiquitos que están en terapia, para las mamás sobre todo que no pueden estar lejos de sus hijos", remarcó Luis Zambonini.

El testimonio de Mariana Sinchuk

Hoy con 28 años de edad compartió su vivencia con los presentes. Mariana vivió en la Casita durante los primeros años de la misma. Padecía leucemia y a los 13 años se mudó de General Alvear a Mendoza para abordar el tratamiento. "La contención que me dio la casa fue una ayuda grandísima y es tan importante el acompañamiento, cada una de esas personas que pasa para compartir un ratito con nosotros", dijo y concluyó: "Ese sacudón que tuve de chica me ayudó mucho a saber que quería ayudar a los demás. Yo me aferré mucho a la fe y creí que se podía salir adelante y así fue".

¡Vos también podés ser parte de esta contención!

Lo cierto es que cientos de organizaciones mendocinas participaron de la misma para colaborar con esta causa tan noble. Hubo Mesa Oro, Mesa Plata, Mesa Auspicio y todas dejaron sus aportes de la manera más divertida.

Detalles de una cena solidaria y ¡muy divertida!

Diego Poggi y mariana arias.

El menú

El mismo estuvo a cargo del cinco estrellas: Sheraton Mendoza Hotel.

La entrada

Paté de campo envuelto en panceta con pickles, mostaza en grano y criolla en juliana.

Principal

Medallón de lomo braseado sobre puré rústico de olivas negras, cherry y rúcula con salsa demi glass.

Postre

Dúo de cheesecake de dulce de leche con semifreddo de maracuya y compota de frutos rojos.

la cena anual.

Los conductores

Como todos los años desde Buenos Aires llegó Mariana Arias para encargarse de la conducción de la cena solidaria. En esta edición, el periodista Diego Poggi la acompañó a la perfección.

Los mendocinos María José Pérez Comalini y Alejandro Ortega también se encargaron de la animación junto a la colaboración del padrino de la fundación: Gabriel Canci.

La música

Fue DJ Fabu quien se encargó se musicalizar la noche de la manera más divertida. A su vez, la banda "Lluvia de papas" hizo bailar a todos los invitados y cerró la noche bien arriba.

así se vio el salón fader.

Los padrinos que colaboraron con la ampliación

Estos fueron los padrinos de la nueva etapa de la Casita de Ronald Mc Donald. MDZ estará a cargo de la sala de juegos de la misma. ¡Vos también te podés sumar!