La cita fue un sábado en la tarde, y en el local no cabía ni un alfiler. "Es que todas acudimos sin pensarlo. Cuando llegó la invitación de las chicas de Basilotta, en la que además de presentarnos la nueva colección íbamos a aprender muchas cosas para conocernos más y saber vestirnos mejor... la tentación de correr hacia el local fue irresistible", aseguró Mariana, una de las primeras en llegar.

"Basilotta tiene una oferta impresionante y súper variada en cuanto a denim, entonces la propuesta para nuestras clientas y amigas tuvo que ver con la tipología de los cuerpos, y en base a ella, que tipo de jean las favorece y mejora la silueta", comenzó explicándonos Santiago Sibilla, el fashion consultant responsable de la interactiva charla.

Jimena Becher, la responsable de Basilotta; y Eugenia Paolantonio, de @booqagencia Nos cuentan sobre el particular día que se vive en Basilotta, en @labarracamall pic.twitter.com/bS9s0RB2Lg — MDZ Sociales (@mdz_sociales) June 19, 2019

"Algunos ejemplos: aquellas que querían disimular caderas anchas aprendieron que las pinzas en los pantalones no las favorecían, y que debían tender a la elección de colores plenos. Un tip interesante también es elegir aquellos pantalones con bolsillos oblícuos, ya que esa confección hace un efecto de achicamiento de cadera", siguió Santi.

"Por otro lado, aquellas que se quejaban de tener una zona posterios más 'chata', se enteraron que los pantalones con pinzas y los que tienen bolsillos tipo 'parche' les vienen muy bien. Lo mismo para las que tienen poca cadera. Hubo un apartado interesante en el que hablamos de los largos, y de los tipos de pierna, para que todas las presentes encontraran cuál es el más sentador para cada una".

Santi Sibilla en Basilotta: ¡el fashion consultant en acción! pic.twitter.com/J7bx8WJizX — MDZ Sociales (@mdz_sociales) June 19, 2019

La nueva colección de Basilotta tiene un gran compromiso con el medio ambiente, y hace la moda mucho más amigable con el entorno. De hecho, cuenta con una cápsula sustentable dentro de la colección realizada con fibras naturales. Esta colección es el principio del compromiso de Basilotta de transformar la industria con un profundo deseo de mejorar el mundo de la moda a través de la ética ambiental y social.

Desde la marca explicaron que estas tendencias hacen hincapié en la utilización de fibras que provienen de la naturaleza respetuosas con el medio ambiente bajo la premisa “sin poliester - sin petróleo”. "Se trata de prendas sustentables desde distintos puntos de vista: biodegradables, hipo alergénicas y por sobre todo que utilicen menos agua".

Una tarde diferente

Si bien muchas creían que los tips de Santi Sibilla se iban a circunscribir a jeans, caderas y piernas... el profersional de la moda las sorprendió con mucha data adicional. "En un momento hablamos de estilismo integral, y dimos consejos generales sobre lookeo y make up. Pero me sorprendió un tema que levantó bastantes interrogantes: cómo manejar la línea de los hombros. Con respecto a este tema, hay que decir que volvió con fuerza el uso de la hombrera, y no hay que tenerme miedo: refuerza mucho esta zona", apuntó Santi.

Por supuesto luego de la exposición de Santiago, la actividad obligada fue recorrer los percheros de la tienda: más de una se tentó con alguna prenda increíble para renovar su clóset.

"¡Me voy feliz a casa! Pasé una tarde divertida, sofisticada, en donde aprendí muchas cosas y además pude hacer una compra consciente y útil: con la ayuda de estos profesionales una verdaderamente aprende a comprar lo que le va a quedar espectacular. ¡Me convertí en fan de Basilotta!", comentó Cecilia, una delas jóvenes que estuvo en la genial boutique ubicada en La Barraca Mall y que resumió el sentimiento de todas.